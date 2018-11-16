Essential Manyetik Kulaklık Girişi Adaptörü İçin 149 Dolar İstiyor

Essential Phone Eski Kulaklık Girişini Çok İsteyenlerin Bunu Kanıtlamasını İstiyor! 149 Dolar Şaka mı Bu?



Essential Manyetik Kulaklık Girişi Adaptörü için 149 Dolar İstiyor. 3.5mm kulaklık girişini ne kadar çok istiyorsun?

2018 model akıllı telefonların bir çoğunda 3.5mm eski kulaklık girişi yerin USB-C'ye bıraktı ancak hala, bu konu üzerinde ciddi tartışmalar sürüyor. Essential çıkardığı manyetik kulaklık girişi ile bu soruna bir çözüm üretmiş görünüyor. Ancak bunun kullanıcıya bedeli bana sorarsanız oldukça yüksek…

Essential uzun süredir tartışılan manyetik kulaklık girişi adaptörünü (Audio Adapter HD olarak adlandırılıyor) piyasaya şaşırtıcı bir fiyatla (149 dolar) sundu. Bu Essential Phone'un neredeyse üçte biri…

Essential Manyetik Kulaklık Girişi Ekstra Ses Özelliklerine Sahip



Elbette sadece bir kulaklık adaptörü değil. Yüksek kaliteli kulaklıklarınız için 24 bit/ 96kHz ses vaat eden dahili bir ESS Saber DAC ve bir "audiophile-grade" amplifikatörüne sahip. Yine de USB-C kulaklık fiyatına kim bir dongle almak ister ki?

Ses Adaptörü HD'nin çok sayıda satması mümkün görünmese de; Essential'ın aktif müşteri tabanını desteklemeye hazır olduğunun bir göstergesi sayılabilir.

Specifications

Model Name



MPJ111

Hardware



DAC chip: ES9281Pro

Digital Audio



Resolution: 16, 24, 32 bit (MQA)

Frequency: 44.1, 48, 96, 192(MQA), 384 kHz(MQA)

Audio Quality



Frequency response: 20 Hz to 20 kHz

Input



Up to 24-bit/ 96kHz

MQA indicator



Multi-color LED

Power



Via PH-1

(simultaneous PH-1 charging via USB-C port)

Connectivity



Audio connector: 3.5mm Audio Connector

Data connector: Click Connect® for PH1

Mobile compatibility



Works with PH-1

IP rating



IP55

Dimensions



Length: 29mm

Width: 30mm

Height: 11.5mm

Weight



15.5g

Essential (Twitter), The Verge

Essential