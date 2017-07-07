Essential İlk Hedefini Iskaladı!

Android ortak kurucusu Andy Rubin, sadece birkaç ay önce yeni firması Essential'ın bir ürününü tanıtmıştı. Telefonun resmi tanıtımı Mayıs ayında gerçekleşmiş ve bizlere güzel ve neredeyse "çıkıntısız" PH-1'in ilk görsellerini sunmuştu. Her ne kadar anında satın alınabilir olmasa da, ilgilenen kişiler 699$ karşılığında bir telefonu rezerve edebiliyor ve hatta 50$ özel fiyatı ile de bir 360 kamera ekleyebiliyorlardı.



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Code Conference 2017'de de Rubin, "30 gün civarında kargolanmayacaksa rezervasyon almayacağı" hakkında bir konuşma yapmıştı. Ancak Temmuz ayının ilk haftasının sona yaklaşması ile beraber Essential söz verdiği dağıtım aralığını ıskalamış gibi gözüküyor.



Her ne kadar telefon ABD'de FCC onayını geçtiğimiz hafta almış olsa da, telefonun ne zaman sunulacağına dair firmadan henüz bir cümle kurulmuş değil ancak sertifikanın alınmış olması, kullanıcılara ümit vermekte. Doğal olarak sözünün "civarında" kısmı Rubin'e bir miktar zaman daha kazandırmakta ancak kullanıcılara gerekli güncellemeleri sunmamak, bir miktar profesyonellik dışı gözükebilir. İlgilenen kişilerin ise Essential PH-1'i internet sitesi üzerinden rezerve etmeleri hala mümkün...



