Essen Başkonsolosu Cebeci'den Öğretmenler Günü resepsiyonu -2

24.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:52

Türkiye Cumhuriyeti Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, 24 Kasım Öğretmen Günü için başkonsolosluk resmi konutunda öğretmenlere bir resepsiyon verdi.

Davetlileri Eşi Fatma Taşan Cebeci ile ağırlayan başkonsolos Şener Cebeci, öğretmen ve eğitim camiasından olan temsilcilerle yakından ilgilendi. Essen Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Doç. Dr. M. Fikret Arargüç ve Muavin Konsolos Sinan Emre Öngel de hazır bulundu. Resepsiyona konsolosluk bölgesinde faaliyet gösteren Ruhr Veliler Birliği, Ruhr Öğretmenler Derneği ve FÖDEF gibi eğitim alanından olan sivil toplum kuruluşlarından da katılanlar oldu. Ruhr Veliler Birliği başkanı Dr. Ali Sak, Ruhr Öğretmenler derneği Başkanı Celal Aydemir, FÖDEF başkanı Dr. Aysun Aydemir ve Dortmund Türk Eğitim Merkezi Başkanı Suphi Solmaz resepsiyonda hazır bulunurken, 50 yıl önce Essen başkonsolosluğu aracılığı ile öğretmenliğe başlayan ve 20 yıl önce emekli olan Celallettin Ağırbaş (77) davetliler arasında yer aldı.

Resepsiyonun başında Harpist Duygu Aydoğan'ın Anadolu ezgileri ve batı müziğinden derleyerek sunduğu konser, davetliler tarafından büyük bir beğeni topladı.'ÖĞRETMENLERİMİZ BİRER MEŞALEDİR'Resepsiyonda bir konuşma yapan Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, "Aramızda çok değerli öğretmenler var. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün ötesinde bu yıl, Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde Türkçe derslerin başlamasının 50'nci yılı dolmuş vaziyette. Aramızda öğretmenlik mesleğine, yine bizim başkonsolosluğumuz aracılığı ile 50 yıl önce başlamış Celallettin Ağırbaş öğretmenimiz bulunmakta. Öğretmenler ve eğitim konusu her zaman bizim birinci gündem meddimizdir. Buradaki toplumumuzun temel ihtiyacı, temel önceliği eğitim. Dolayısıyla, öğretmenlerimizi ve onların yer aldığı dernekleri önemsiyoruz. Özellikle Türkçe eğitim alanında çocuklarımızın çok sorunları bulunmakta, bu bağlamda öğretmenler ve veli dernekleri gibi sivil toplum kuruluşlarının, önemli gayretleri var. Bizler de bu hususlarda sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Gelecekte de el birliği ile fark yaratmaya çalışacağız, çıtayı daha da yükseltmeye çalışacağız. Sizlerin gayretlerini görüyorum, başkonsolosluk olarak hep yanınızda olmaya çalışıyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Öğretmenler kişisel hayatımızda da, önemli roller oynamış insanlardır. Hayatımızın önemli anlarında bir dokunuşla hayatımızda keskin dönüşler sağlamışlardır. Hepimizin özel hayatında, mesleki yaşamında, hayat yolculuğunda bazen bir işaret kulesi, bazen bir fener, bazen bir meşale veya rehber olmuşlardır. Hayatımızın en önemli dönemeçlerinde bizlere yol gösteren, eğitim insanlarıdır öğretmenlerimiz. Çok değerli bir meslek dalı öğretmenlik. Bu vesileyle, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve bu öğretmenlik mesleğini icra ederken, ülkemizin dört bir tarafından şehit olmuş öğretmenlerimizi de rahmetle anmak istiyorum. Sizler birer meşalesiniz, Atatürk'ün çizdiği yolda gençlerimizi, çocuklarımızı, hem burada, hem Türkiye'de, ayrıca Almanya'da Türk kültüründen uzak kalmamaları için Türkçe dilini iyi konuşabilmeleri için sizler çok büyük bir rol oynuyorsunuz. Dolayısıyla, Türkiye ile gerçek köprülersiniz. Bizler Türkiye'nin temsilcilikleri olarak toplumumuzun buralarda başarılı olmasını, yaşadıkları ülkeye entegre olmalarını istiyoruz. Doğal olarak da Türkiye'yi unutmamalarını, Türkçe'den uzak kalmamalarını, Atatürk'ü ve Türk tarihini unutmamalarını istiyoruz. Her iki yönüyle önemli bir rol üstlendiniz, bu vesile ile 24 Kasım Öğretmenler gününüzü kutluyorum" dedi.

Daha sonra Essen Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Doç. Dr. M. Fikret Arargüç bir selamlama konuşması yaparken, öğretmenlik mesleğine Almanya'da başlayan öğretmenler, ilk yıllarındaki anılarını davetlilerle paylaştı. 50 yıl önce öğretmenliğe başlayan Celallettin Ağırbaş ve sonraki yıllarda mesleğe başlayan Kadir Dağlar, Almanya'daki ilk yıllarda Almanca eksikliği ile yaşadıkları anıları anlatması gülüşmelere neden oldu.

Kaynak: DHA