Haberler

Eşref Rüya CANLI izleme linki var mı? Eşref Rüya 19. bölüm izleme linki var mı?

Eşref Rüya CANLI izleme linki var mı? Eşref Rüya 19. bölüm izleme linki var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanal D'nin yeni sezonda ekrana getirmeye hazırlandığı ve izleyiciler tarafından heyecanla beklenen Eşref Rüya dizisinde geri sayım devam ediyor. Başrolü üstlenen Demet Özdemir, yapımda "Nisan" adında bir müzisyeni canlandırıyor. Dizi tutkunları, Eşref Rüya'yı canlı izlemek için yayın bağlantısını ararken, aynı zamanda 19. bölümü izlemek isteyenler de ilgili linki araştırıyor.

Kanal D'nin büyük iddia ile tanıttığı bu yapım, yeni bölümüyle yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Eşref ile Nisan'ın kesişen hayatları, geçmişlerinden gelen sırlar ve aralarındaki imkânsız aşk, dizinin merkezinde yer alıyor. Çarşamba akşamı ekrana gelecek bölüm öncesinde seyirciler, hem canlı yayın linkini hem de 19. bölümün izleme bağlantısını merakla araştırıyor.

EŞREF RÜYA SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Eşref, bir kez daha hapse girme riskiyle burun buruna gelir. Çiğdem, canı pahasına kayıtları yok etmeyi başarır fakat bu durum savcı Selma'nın şüphelerini iyice körükler. Eşref'in oyununa gelen Kadir, elindeki güç ve itibarı korumak için yeni yöntemlere başvurur. Nisan ve Eşref, hiç olmadığı kadar birbirlerine bağlanırken arka planda Dinçer, Nisan'ı Eşref'ten uzaklaştırmak için planlarını bir adım öteye taşımaya hazırlanır. Eşref ise Hıdır'ın da desteğiyle kendisiyle uğraşan gizemli ismin peşine düşer.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Çiğdem'in Kadir'le suç ortağı olarak başlayan iş birliği bir kıvılcımla başka bir seviyeye dönüşür. Hayallerini gerçekleştirmesi için Nisan'ı motive eden Eşref, onu bir başkasıyla dans ederken görünce çileden çıkar... Gürdal ve ekip, onlara kurulan tuzak sonucu bir bombanın kurbanı mı olacak?

Eşref Rüya CANLI izleme linki var mı? Eşref Rüya 19. bölüm izleme linki var mı?

EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'nın oyuncu kadrosunda; Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

Eşref Rüya CANLI izleme linki var mı? Eşref Rüya 19. bölüm izleme linki var mı?

EŞREF RÜYA CANLI YAYIN BİLGİSİ

Dizinin yeni bölümleri her Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İzleyiciler, Eşref ile Nisan'ın sırlarla örülü hikayesini canlı olarak takip edebilirler.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
İngiliz devi, Arda Güler'i izlemeye geliyor

Geleceğiyle ilgili bomba gelişme! Bu akşam canlı izleyecekler
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
MHP'li vekilden AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var

MHP'den AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var
Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı

Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi

Asgari ücret için hükümete rakam önerdiler
Demet Akalın'ın canlı performansı olay oldu: Ben olsam mekanı terk ederdim

Demet'in canlı performansı olay oldu: Ben olsam mekanı terk ederdim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.