Eşref Rüya CANLI izleme linki var mı? Eşref Rüya 19. bölüm izleme linki var mı?

Kanal D'nin büyük iddia ile tanıttığı bu yapım, yeni bölümüyle yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Eşref ile Nisan'ın kesişen hayatları, geçmişlerinden gelen sırlar ve aralarındaki imkânsız aşk, dizinin merkezinde yer alıyor. Çarşamba akşamı ekrana gelecek bölüm öncesinde seyirciler, hem canlı yayın linkini hem de 19. bölümün izleme bağlantısını merakla araştırıyor.

EŞREF RÜYA SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Eşref, bir kez daha hapse girme riskiyle burun buruna gelir. Çiğdem, canı pahasına kayıtları yok etmeyi başarır fakat bu durum savcı Selma'nın şüphelerini iyice körükler. Eşref'in oyununa gelen Kadir, elindeki güç ve itibarı korumak için yeni yöntemlere başvurur. Nisan ve Eşref, hiç olmadığı kadar birbirlerine bağlanırken arka planda Dinçer, Nisan'ı Eşref'ten uzaklaştırmak için planlarını bir adım öteye taşımaya hazırlanır. Eşref ise Hıdır'ın da desteğiyle kendisiyle uğraşan gizemli ismin peşine düşer.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Çiğdem'in Kadir'le suç ortağı olarak başlayan iş birliği bir kıvılcımla başka bir seviyeye dönüşür. Hayallerini gerçekleştirmesi için Nisan'ı motive eden Eşref, onu bir başkasıyla dans ederken görünce çileden çıkar... Gürdal ve ekip, onlara kurulan tuzak sonucu bir bombanın kurbanı mı olacak?

EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'nın oyuncu kadrosunda; Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

EŞREF RÜYA CANLI YAYIN BİLGİSİ

Dizinin yeni bölümleri her Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İzleyiciler, Eşref ile Nisan'ın sırlarla örülü hikayesini canlı olarak takip edebilirler.