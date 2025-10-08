Eşref Rüya CANLI izleme linki var mı? Eşref Rüya 17. bölüm izleme linki var mı?

Kanal D'nin büyük iddia ile tanıttığı bu yapım, yeni bölümüyle yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Eşref ile Nisan'ın kesişen hayatları, geçmişlerinden gelen sırlar ve aralarındaki imkânsız aşk, dizinin merkezinde yer alıyor. Çarşamba akşamı ekrana gelecek bölüm öncesinde seyirciler, hem canlı yayın linkini hem de 17. bölümün izleme bağlantısını merakla araştırıyor.

EŞREF RÜYA SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Taylan'ın son anlarında Eşref'i işaret etmesi, onu doğrudan olayların merkezine çeker. Bu durum, Eşref'i bir anda baş şüpheli konumuna düşürür. Nisan her ne kadar Eşref'e güvenmek istese de yaşananlar karşısında içten içe şüphe duymaya başlar. Dinçer ise ikili arasındaki bağı zayıflatmak için yeni hamleler yapmaya kararlıdır.

Bu sırada Gürdal'ın gizemli bir şekilde ortadan kaybolması, ekipte büyük bir paniğe neden olur. Kadir, Gürdal'ı bir koz olarak kullanıp Eşref'i sıkıştırmanın yollarını arar. Eşref ise hem sevdiklerini korumak hem de kendisine yönelen suçlamaların üstesinden gelmek için zorlu bir mücadeleye girer.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Eşref, Afra'nın trajik kaybının ardından büyük bir yıkım yaşayan Nisan'ın yanında olmaya çalışır. Onun hem duygusal hem de fiziksel olarak toparlanması için elinden gelen desteği verir.

Diğer yanda Gürdal ve Irmak, Kadir'in elinde esir durumdadır. Umutlarını kaybetmemek için Eşref ve kardeşlerinden gelecek yardımı beklemektedirler. Eşref ise her zamanki gibi aklında kimsenin bilmediği yeni bir planla harekete geçer.

EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'nın oyuncu kadrosunda; Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

EŞREF RÜYA CANLI YAYIN BİLGİSİ

Dizinin yeni bölümleri her Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İzleyiciler, Eşref ile Nisan'ın sırlarla örülü hikayesini canlı olarak takip edebilirler.