Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Eşref Rüya'nın ekrana geliyor. İzleyiciler, Eşref ve Nisan'ın kesişen yollarına, geçmişlerine ve imkansız aşkına şahit olacak. Eşref Rüya'nın yeni bölümü çarşamba akşamı başlıyor. Eşref Rüya CANLI izleme linki var mı? Eşref Rüya 11. bölüm izleme linki var mı?

EŞREF RÜYA SON NELER OLDU?

Nisan, Çiğdem yüzünden bir kez daha büyük bir belaya bulaşınca çareyi Eşref'e sığınmakta bulur. Eşref ise hainin Kadir olduğunu kendi gözleriyle görüp bir sonraki hamlesini incelikle planlamaya başlar. Kadir, Eşref'le aralarındaki gerilimin giderek arttığını hisseder ve içine düştüğü durumdan çıkmanın yollarını arar. Nisan ve Eşref, inişli çıkışlı ilişkilerini sürdürmeye devam ederken aralarındaki çekime karşı koymak giderek daha zor hale gelecektir. İhanete karşı silahlar çekildiğinde, hayatta kalmak isteyenin hızlı davranması gerekecektir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Niye beni sattın?" Aklınca Eşref'e tuzak kuran Kadir, ava giderken avlanır. Nisan, Eşref'e her şeyi anlatmadan önce Çiğdem, gerçeği değiştirerek Nisan'ın Serdar Amir'in muhbiri olduğunu Eşref'e anlatır. Bunun üzerine gözü dönen Eşref, kendini Nisan'ın kapısında bulur...

EŞREF RÜYA OYUNCULARI KİM?

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

EŞREF RÜYA CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Eşref Rüya bölümlerini Kanal D ekranlarından izleyebilirsiniz.