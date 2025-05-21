Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Eşref Rüya'nın ekrana geliyor. İzleyiciler, Eşref ve Nisan'ın kesişen yollarına, geçmişlerine ve imkansız aşkına şahit olacak. Eşref Rüya'nın yeni bölümü çarşamba akşamı başlıyor. Eşref Rüya CANLI izleme linki var mı? Eşref Rüya 9. bölüm izleme linki var mı?

EŞREF RÜYA SON NELER OLDU?

Eşref, kimseye boyun eğmeyeceğini göstererek Nusret'e karşı büyük bir hamle yapmıştır.

Nisan, kariyeri için yakaladığı fırsatı Eşref uğruna tepmeyi göze alsa da ileride onu daha büyük sürprizler bekler. Yetimler'in aşiretle olan kavgası yeraltı dünyasının büyüklerini rahatsız etmeye başlayınca iki taraf için de beklenmedik bir gelişme olur. Bu sırada Yakup Baba'nın giderek kötüleşen durumu, Yetimler'de köklü değişikliklerin olacağının habercisidir.

Eşref'in başa geçmesini engellemek için elinden geleni ardına koymayan Kadir, Nisan'a giderek yaklaşmaya başlamıştır. Aşk ve iktidar hırsıyla yanıp tutuşan Kadir, her zaman yanında durmaya söz verdiği Eşref'e ihanet etmeyi göze alabilecek midir?

ilecek midir? Yetimler'in tehlikeye girdiği noktada Nusret Ağa'yla yüzleşmeyi kabul eden Eşref, yeraltı dünyasında yankı uyandıracak sürpriz bir hamleyle dengelerin yeniden değişmesine sebep olacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eşref, Nisan'a "Rüya"sını anlatıyor!

Eşref ilk defa Nisan'a kendi geçmişinden, duygularından ve "Rüya"dan bahseder. Gürdal ve geri kalan ekip ise Eşref için çatışmanın içerisindedirler. Eşref'in ilk amacı yetimlerin içerisindeki haini bulmaktır!

EŞREF RÜYA OYUNCULARI KİM?

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

EŞREF RÜYA CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Eşref Rüya bölümlerini Kanal D ekranlarından izleyebilirsiniz.