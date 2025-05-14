Eşref Rüya CANLI izleme linki var mı? Eşref Rüya 7. bölüm izleme linki var mı?

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Eşref Rüya'nın ekrana geliyor. İzleyiciler, Eşref ve Nisan'ın kesişen yollarına, geçmişlerine ve imkansız aşkına şahit olacak. Eşref Rüya'nın yeni bölümü çarşamba akşamı başlıyor. Eşref Rüya CANLI izleme linki var mı? Eşref Rüya 7. bölüm izleme linki var mı?

EŞREF RÜYA SON NELER OLDU?

Nisan, Eşref'le arasındaki duygusal gerilim devam ederken kendi bildiği yoldan gitmekte kararlıdır. Kadir'in Nusret'le iş birliği devam ederken tesbihin Yakup Baba'nın eline geçmesi, Kadir için büyük bir tehdit oluşturur. Yetimler'e ihanetin sonuçlarını gayet iyi bilen Kadir, Eşref'i bitirmek uğruna ne kadar ileri gitmeyi göze alacak? Nisan'la ilişkisinde kesin bir karar vermiş olan Eşref, Nisan'ın beklenmedik hamlesi karşısında duygularına hakim olmayı başarabilecek midir? Yetimler'in tehlikeye girdiği noktada Nusret Ağa'yla yüzleşmeyi kabul eden Eşref, yeraltı dünyasında yankı uyandıracak sürpriz bir hamleyle dengelerin yeniden değişmesine sebep olacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Rüya"sından vazgeçen kendinden vazgeçer! Eşref ve Nisan arasındaki duygusal bağ gün geçtikçe güçlenmeye devam ediyor. Nisan, kardeşi gözaltına alınınca Çiğdem'i onu ele vermekle tehdit ediyor. Kadir, Nisan'ı Eşref'ten kıskanıyor ve Nisan'a olan duyguları için Eşref'i ortadan kaldırmaya hazır!

EŞREF RÜYA OYUNCULARI KİM?

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

EŞREF RÜYA CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Eşref Rüya bölümlerini Kanal D ekranlarından izleyebilirsiniz.