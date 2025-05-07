Eşref Rüya CANLI izleme linki var mı? Eşref Rüya 7. bölüm izleme linki var mı?

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Eşref Rüya'nın ekrana geliyor. İzleyiciler, Eşref ve Nisan'ın kesişen yollarına, geçmişlerine ve imkansız aşkına şahit olacak. Eşref Rüya'nın yeni bölümü çarşamba akşamı başlıyor. Eşref Rüya CANLI izleme linki var mı? Eşref Rüya 7. bölüm izleme linki var mı?

EŞREF RÜYA SON NELER OLDU?

Eşref Rüya dizisinin 7. bölümünde Nisan'ın Eşref'i öpmesi, ikisi arasında duygusal bir kırılma yaratır. Uzaktan her şeye şahit olan Çiğdem ise alt üst olur.

Nusret'in hain saldırısı yüzünden yakınları zarar gören Eşref, büyük bir vicdan azabı çeker. Eşref, kendisini bekleyen yeni oyundan habersiz, intikam için harekete geçmeye başlayacaktır. Bu sırada Nisan, hala ifşa olma riskiyle karşı karşıyadır ve dosyayı ele geçirmek için elinden geleni yapacaktır.Nisan'ın Eşref'i öpmesi, ikisi arasında duygusal bir kırılma yaratır. Uzaktan her şeye şahit olan Çiğdem ise alt üst olur. Nusret'in hain saldırısı yüzünden yakınları zarar gören Eşref, büyük bir vicdan azabı çeker. Eşref, kendisini bekleyen yeni oyundan habersiz, intikam için harekete geçmeye başlayacaktır. Bu sırada Nisan, hala ifşa olma riskiyle karşı karşıyadır ve dosyayı ele geçirmek için elinden geleni yapacaktır.

Çiğdem, Eşref'le yüz yüze geldiğinde duygularına yenik düşer ve beklenmedik bir hamle yapar. İntikam oyunlarının ortasında kalan Nisan ve Eşref, her şeye rağmen kalplerinin sesini dinlemeyi seçecekler midir?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eşref, "Rüya"sına veda ediyor!

Nisan, Kadir'in adını kullanarak Eşref'i deli etmeye çalışır, Kadir'in planı Eşref'e, Nusret Ağa'nın elini öptürmektir! Oysaki Eşref onuru için yaşar!

EŞREF RÜYA OYUNCULARI KİM?

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

EŞREF RÜYA CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Eşref Rüya bölümlerini Kanal D ekranlarından izleyebilirsiniz.