Eşref Rüya CANLI izleme linki var mı? Eşref Rüya 4. bölüm izleme linki var mı?

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Eşref Rüya'nın ekrana geliyor. İzleyiciler, Eşref ve Nisan'ın kesişen yollarına, geçmişlerine ve imkansız aşkına şahit olacak. Eşref Rüya'nın yeni bölümü çarşamba akşamı başlıyor. Eşref Rüya CANLI izleme linki var mı? Eşref Rüya 4. bölüm izleme linki var mı?

EŞREF RÜYA SON NELER OLDU?

Eşref Rüya dizisinin 3. bölümünde İzzet'in ölümünün ardından Eşref, bu sefer daha büyük bir düşmanı karşısına alır.

Yaşananlar karşısında dehşete düşen Nisan, artık bu oyunu bitirmek için kendisini aşacak hamleler yapmaya hazırlanır. Bu sırada planları istediği yönde ilerleyen Kadir, Eşref'i saf dışı bırakmak uğruna Yetimler'in arkasından iş çevirmeyi göze alır. Emniyet tarafında Serdar, oteldeki cinayeti soruştururken Eşref ve aşiretle yüzleşir. İplerin her an kopabileceği bu karşılaşma, yaklaşmakta olan büyük çatışmanın zeminini hazırlar.Nisan kendini kurtarmak için Eşref'i ateşe atmayı planlasa da Eşref'in başka bir yüzünü görmek Nisan'ı beklenmedik bir ikileme sürükleyecektir. Nisan'ın Eşref'le yakınlaşması başına büyük işler açılmasına sebep olacaktır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Rüya"sına sonunda sarıldı!

Nisan aklından geçeni yapamayacağından dolayı Eşref'e sarılıyor. Yakup Baba ve Nusret Ağa silahları çekip karşı karşıya geliyorlar, Kadir'in ise Nisan hakkında başka planları var!

EŞREF RÜYA OYUNCULARI KİM?

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

EŞREF RÜYA CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Eşref Rüya bölümlerini Kanal D ekranlarından izleyebilirsiniz.