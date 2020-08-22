HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Eşref Hamamcıoğlu: "Yönetimin en az 3 yıllık vizyon ortaya koyması lazım"

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılıların günlük kararlarla, politikalarla yönetilmemesi gerektiğini belirterek, "Kulübü, Sportif AŞ'yi, futbol şubesini yönetenlerin bize en az 3 yıllık vizyon ortaya koyması lazım" dedi.

Eşref Hamamcıoğlu:
22.08.2020 14:32 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:36

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılıların günlük kararlarla, politikalarla yönetilmemesi gerektiğini belirterek, "Kulübü, Sportif AŞ'yi, futbol şubesini yönetenlerin bize en az 3 yıllık vizyon ortaya koyması lazım" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün ağustos ayı olağan divan kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Açılış konuşmasını yapan Divan Kurulu Başkan Eşref Hamamcıoğlu, futbol şubesi ve Sportif AŞ'yi ilgilendiren önemli konuların yaşandığını belirterek, "Sportif AŞ bağımsız denetim raporunu açıkladı. Bir kere daha dehşet ile gördük ki Sportif AŞ ile Galatasaray Derneği'nin borç alacak ilişkisi son 2 senedir tüm genel kurullarda, divan toplantılarında uyarılarda bulunulmasına rağmen aynı vehameti sürdürmeye devam etmektedir. Galatasaray Sportif AŞ'nin Galatasaray Derneği'nden alacağı son 12 ayda yüzde 85 oranında artmıştır. Raporun son cümlesi tahsili mümkün görünmeyen alacak olarak nitelendirilmektedir. Bunun vehametini Bankalar Birliği ile yapmış olduğumuz sözleşmeler kapsamında üst üste koyduğumuz zaman nerelere gideceğini Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin dikkatine sunma istiyorum" diye konuştu.

"Yönetim kurulu koltukları sponsorluklar ve kasa kolaylıkları ile elde edilebilecek hafif yerler değildir"

Galatasaray'da liyakatın esas olduğunu ifade eden Başkan Hamamcıoğlu, "Görevlere talip olurken, görev teklif edilirken ve kabul edilirken ilgili şahısların bu liyakat konusunu gözden kaçırmamaları esastır. Bunun dışında başka kriter olamaz. Kişisel tercihler, bu atamalarda bu şirketlerin yöneticileri arasında tercih sebebi olamaz. Galatasaray Spor Kulübü üyeleri Türkiye'nin en zengin insan kaynağıdır. Sportif AŞ'ye son yapılan atama şahsı tanımamakla beraber vicdanlarda büyük rahatsızlık yapmıştır. Bunu konunun ivedilikle çözülmesi esastır. Galatasaray Sportif AŞ halka açık bir şirkettir. Yönetim kurulu koltukları sponsorluklar ve kasa kolaylıkları ile elde edilebilecek hafif yerler değildir. Bu atamayı yapan, tercih eden ve bu atamadan haberi olamayan yönetim kurulu üyelerimizin de vicdanlarını önlerine koyarak değerlendirmelerini rica ediyorum" şeklinde konuştu.

"En az 3 yıllık vizyon ortaya koyulmaz lazım"

Futbol şubesiyle ilgili de konuşan Eşref Hamamcıoğlu, "Futbol şubesi geçen sene pandeminden dolayı olsun, Türkiye'deki bütün işletmeler olarak biz de bir darbe aldık. 60 milyon Dolar'a yakın bütçe ile ligi 6. bitirdik. Olabilir, her zaman şampiyon durumunda kalmayız. 17 milyon Dolar bütçe ile Trabzonspor aşağı, yukarı aynı sonucu elde etti. Gelinen yer diğer işletmelerde olduğu gibi bizim kulübümüzde de; 'küçülmemiz lazım, öz kaynaklarımıza dönmemiz lazım, artık pahalı transfer yapamayız' felsefesi benimsenmiş ki yöneticilerimiz mevcut futbolcularımızla yeniden masaya oturarak pazarlık yapmak yoluyla bu 60 milyon Dolar'ı aşağılara çekmeye çalışıyorlar. Galatasaray günlük kararlarla, politikalarla yönetilmemeli. Mutlaka kulübü, Sportif AŞ'yi, futbol şubesini yönetenlerin bize en az 3 yıllık vizyon ortaya koyması lazım. Bunları hangi imkanlarla, hangi insanlarla ve hangi bilgi ile gerçekleştirecekler. Galatasaray camiası bunları merak etmektedir. Yapılmış olan transferlerdeki rahatsızlıklar zaman zaman gündeme geldi. Gelinen aşamada Galatasaray camiasının bilgilendirilmesi, son derece özensiz hazırlanmış, vasıfsız bir üslupla yapılan basın toplantıları ile yapılamaz. Bu Galatasaraylıları derinden etkilemektedir. İletişim facialarımız her toplantıda söylediğimiz gibi artarak devam etmektedir. Galatasaray resmi sitesi kişisel bildiriler, kişisel pozisyon almaların aracı olamaz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı 3. Sayfa
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi Dünya
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
İsveç'in önemli bankası SEB'den doğal gaz keşfine dikkat çeken yorum: TL istikrar kazanır Ekonomi
İsveç'in önemli bankası SEB'den doğal gaz keşfine dikkat çeken yorum: TL istikrar kazanır
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Yaşam
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti Dünya
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi Güncel
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak
Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Son dakika haberleri! Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü
Son dakika haberleri! Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü
Zonguldak'ta yaşayan emekli, 1968 model 'Anadol' marka aracına gözü gibi bakıyor
Zonguldak'ta yaşayan emekli, 1968 model 'Anadol' marka aracına gözü gibi bakıyor
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan 'Yeni bir dönem' vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan "Yeni bir dönem" vurgusu
Bayern Münih'li Lewandowski, 2 gol daha atarsa Ronaldo'nun rekoruna ortak olacak
Bayern Münih'li Lewandowski, 2 gol daha atarsa Ronaldo'nun rekoruna ortak olacak
2020-YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı duyurdu
2020-YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı duyurdu
Mağaza önündeki pantolonun çalınma anı kameralara yakalandı
Mağaza önündeki pantolonun çalınma anı kameralara yakalandı
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Türkiye'nin ilk kez gördüğü Fatih sondaj gemisindeki flamanın gizemi çözüldü
Türkiye'nin ilk kez gördüğü Fatih sondaj gemisindeki flamanın gizemi çözüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hacı Bektaş Muharrem İnce Angela Merkel Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Demet Akalın Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Jose Sosa Caner Erkin Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Fatih Bakan Enerji Doğalgaz
Şu an buradasınız: Eşref Hamamcıoğlu: "Yönetimin en az 3 yıllık vizyon ortaya koyması lazım" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 14:40:55. #1.15#
title