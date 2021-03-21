Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu, başkanlık için adaylığını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu, başkanlık için adaylığını açıkladı

21.03.2021 16:00 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:31
Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu, başkanlık için adaylığını açıkladı

Galatasaray Divan Kurulu başkanlık görevi sona eren Eşref Hamamcıoğlu, mayıs ayında yapılması gereken kulüp başkanlık seçimiyle ilgili olarak, "Eğer bir seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde de bu görevden kaçınmayacağımı ve konuda çalışmalar, projeler içinde olduğumu da...

Galatasaray Divan Kurulu başkanlık görevi sona eren Eşref Hamamcıoğlu, mayıs ayında yapılması gereken kulüp başkanlık seçimiyle ilgili olarak, "Eğer bir seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde de bu görevden kaçınmayacağımı ve konuda çalışmalar, projeler içinde olduğumu da buradan beyan etmek istiyorum" dedi.

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, mart ayı divan kurulu toplantısında kulüp başkanlık seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hamamcıoğlu, divan başkanlığında görev süresi sona erdiğini ve devam etmeyeceği söylemişti. Eşref Hamamcıoğlu bir üyenin kulüp başkanlığı ile ilgili düşüncesinin sorulması üzerine, "Divan kurulu ve camiamızın her kesiminden gelen talep ve teveccühlere duyarsız kalmayacağım. Eğer bir seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde de bu görevden kaçınmayacağımı ve konuda çalışmalar, projeler içinde olduğumu da buradan beyan etmek istiyorum. Galatasaray çaresiz değildir. Galatasaray'ın en büyük avantajı; Türkiye'nin en iyi insan kaynağına sahiptir. Ortak akılla, belli bir vizyon çerçevesinde birleşerek Galatasaray'ın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Hepimiz biliyoruz Galatasaray'ın mali durumu gelecek senelerde hemen düzelecek bir şey değildir. Her kim ki böyle bir vaatte bulunuyorsa Galatasaray'ı tanıyor demektir. Öncelikle Galatasaray'ın birlikte hareket ederek, ortak akılla fiiliyata dökerek bir güç birliği sağlayarak hem dışarıya hem de içerideki bölünmelere karşı durarak başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Yeterli, dirayetli bir temsil, ciddi, emek sarf etmiş, Galatasaray'da merdivenleri tırmanarak gelmiş kişilere emanet edelim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Pervin Buldan Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Esra Erol Hande Erçel Binnur Kaya
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Gökhan Gönül Hakan Özmert Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu, başkanlık için adaylığını açıkladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 16:34:10. #1.16#
title