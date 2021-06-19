Eşref Hamamcıoğlu kimdir? GS Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kariyeri ve biyografisi!

Futbol severler Galatasaray'ın başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun hayatını, kariyerini ve biyografisini merak ediyor. Peki, Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Eşref Hamamcıoğlu ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Galatasaray başkanlık seçimleri devam ediyor. Sonuçlar açıklanmaya başladı. İlk 3 sandıktan en fazla oyu Eşref Hamamcıoğlu aldı. Bunun ardından vatandaşlar Eşref Hamamcıoğlu kimdir merak etti. Peki, Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, kariyeri hakkında bilgiler...

EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?

Eşref Hamamcıoğlu (d. 7 Mart 1954, İstanbul) Türk iş insanı, girişimci, risk sermayesi uzmanı ve yatırımcı. 6. Galatasaray Divan Kurulu Başkanı. 2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde aday oldu.

Eşref Hamamcıoğlu doğum tarihi : 7 Mart 1954

Eşref Hamamcıoğlu kaç yaşında : 67 yaşında

Eşref Hamamcıoğlu nereli : İstanbul doğumlu

Eşref Hamamcıoğlu mesleği ne : İş insanı, girişimci, yatırımcı, 6. Galatasaray Divan Kurulu Başkanı

Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra Paris'te bulunan Sorbonne Üniversitesinde İktisat okudu. 1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'de Operasyon Direktörü olarak çalıştı. 1992 yılında, Mayıs 2011'deki istifasına kadar Başkan ve CEO olarak kaldığı Sodexo-Türkiye'yi kurdu. Ocak 2012'ye kadar Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yaptı. Birleşme ve devralma danışmanlığı firması olan UP HİZMET'in Başkanıdır.

EŞREF HAMAMCIOĞLU GALATASARAY GEÇMİŞİ

1994-1998 yılları arasında Duygun Yarsuvat ve Anıl Büyükeroğlu başkanlığında Galatasaray Mezunlar Evi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2001 yılında Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2015 yılında İrfan Aktar başkanlığında Galatasaray Divan Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. 15 Nisan 2018'de 336 oyla Galatasaray Divan Kurulu Başkanı seçildi.

8 Nisan 2021'de Galatasaray başkanlığına adaylığını açıkladı.

EŞREF HAMAMCIOĞLU KARİYERİ

Eşref Hamamcıoğlu, 1992 yılında Sodexo-Türkiye'yi kurdu. Hamamcıoğlu liderliğindeki Sodexo, yıllık 105 milyon avro brüt ciroya ulaştı ve sektörün yüzde 20'sini temsil etti. Zirvede, Sodexo-Türkiye 5.600 çalışanıyla sektör rekoruna ulaştı ve Türkiye'de günde 150.000'den fazla kişiye hizmet verdi.

Sodexo'da geçirdiği yıllar boyunca Türkiye'de hizmet sektörünün kalite standartlarını belirleyerek sektörün gelişimine öncülük etmiş, bir hizmet firmasına ilk kez ISO sertifikası yaptırmış, tedarikçilerini sürdürülebilir kalkınma için eğitmiş ve denetlemiş ve dış kaynak kullanımını başlatmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri, bakanlıklar, üniversiteler, tatil köyleri, hastaneler ve açık deniz petrol platformları gibi çeşitli sektörlerde hizmet vermiştir. Hamamcıoğlu, günümüzde birçok firmanın felsefesinin bir parçası haline gelen "kurumsal catering", "çoklu hizmet" ve "Entegre Tesis Yönetimi" terimlerinin yaratıcısı olmasıyla tanınmakta ve kendisine endüstride "Pioneer" unvanı verilmektedir.

Eşref Hamamcıoğlu, Mayıs 2011'de Sodexo'dan istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Bir yıl sonra, imalat ve yiyecek ve içecek sektörlerindeki orta ölçekli şirketlere birleşme ve satın alma danışmanlığı verdiği "UP HİZMET"i kurdu.

SOSYAL VE KİŞİSEL YAŞAMI

Mesleki başarılarının yanı sıra Türkiye Fransız Ticaret Odası Başkanı olan Eşref Hamamcıoğlu, TÜSİAD'ın "Institut de Bosphore-Paris"i kurdu ve hâlen Yönetim Kurulu'nun bir parçasını oluşturmaktadır. Ayrıca Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, TÜSİAD, YASED, DEİK gibi diğer görevlerde de bulunmaktadır.

Evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

GS YENİ BAŞKANLIK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şuanda 3 sandık açıldı. Eşref Hamamcıoğlu 1. sandıktan 48, 2. sandıktan 72 ve 3. sandıktan ise 70 oy alarak liderliğini sürdürüyor. Henüz sonuçlar tamamen açıklanmadı. Toplam 30 sandık yer alıyor. Şuana kadar Eşref Hamamcıoğlu 190, Metin Öztürk 116, Burak Elmas 97, Yiğit Şardan 42, İbrahim Özdemir 13 oy aldı.