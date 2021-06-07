Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu'nun listesi hazır!
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Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu'nun listesi hazır!

Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu'nun listesi hazır!
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Galatasaray Kulübünde başkan adaylarından eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, 44 kişiden oluşan kurul listelerini divan kuruluna verdi. Peki, Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu'nun listesi hazır!

Galatasaray Kulübünde başkan adaylarından eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, 44 kişiden oluşan kurul listelerini divan kuruluna verdi. Türk Telekom Stadı'na gelen Hamamcıoğlu, 44 kişilik yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu aday listelerini, divan kurulu kıdemli başkan yardımcısı Aykutalp Derkan'a teslim etti.

EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?

Türk iş insanı, girişimci, risk sermayesi uzmanı ve yatırımcı. 21. Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, 7 Mart 1954 tarihinde dünyaya geldi. Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra Paris'te bulunan Sorbonne Üniversitesinde İktisat okudu. 1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'de Operasyon Direktörü olarak çalıştı. 1992 yılında, Mayıs 2011'deki istifasına kadar Başkan ve CEO olarak kaldığı Sodexo-Türkiye'yi kurdu. Ocak 2012'ye kadar Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yaptı. Birleşme ve devralma danışmanlığı firması olan UP HİZMET'in Başkanıdır. 21. Galatasaray Divan Kurulu Başkanı. 2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde aday oldu.

EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN LİSTESİ

Eşref Hamamcıoğlu'nun aday yönetim kurulu listesinde Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, Cenk Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz ve Ecem Tezel Aldanmaz yer aldı. Yönetim kurulu yedek listesi ise Murat Karaman, Yusuf Mutlu Yıldız, Tan Bilge, Mesut Gümüştaş ve Pelin Öztekin'den oluştu.

Galatasaray geçmişi

1994-1998 yılları arasında Duygun Yarsuvat ve Anıl Büyükeroğlu başkanlığında Galatasaray Mezunlar Evi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2001 yılında Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2015 yılında İrfan Aktar başkanlığında Galatasaray Divan Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. 15 Nisan 2018'de 336 oyla Galatasaray Divan Kurulu Başkanı seçildi.

8 Nisan 2021'de Galatasaray başkanlığına adaylığını açıkladı.

Eşref Hamamcıoğlu, Mayıs 2011'de Sodexo'dan istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Bir yıl sonra, imalat ve yiyecek ve içecek sektörlerindeki orta ölçekli şirketlere birleşme ve satın alma danışmanlığı verdiği "UP HİZMET"i kurdu.

Eşref Hamamcıoğlu evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

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