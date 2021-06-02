Eşref Hamamcıoğlu'dan diğer adaylara çağrı
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Eşref Hamamcıoğlu'dan diğer adaylara çağrı

Eşref Hamamcıoğlu'dan diğer adaylara çağrı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, başkanlık yarışındaki tüm adayları canlı yayına davet etti.

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, başkanlık yarışındaki tüm adayları canlı yayına davet etti.

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gelin canlı yayında ilkelerimizi açıklayalım, sorunları teşhis edelim, çözüm önerilerimizi getirelim ve projelerimizi karşılaştıralım. Galatasaray için en doğrusunu belirleyelim" dedi.

Hamamcıoğlu'nun çağrısına başkan adaylarından Burak Elmas, sosyal medya hesabından, "Galatasaray için çok uzun süredir özenle çalışıyoruz. Projelerimiz, çözümlerimiz ve uygulama takvimimiz hazır. Galatasaray'a katkı sunmak amacıyla, kamuoyuna açık her platformda ön koşulsuz ve seve seve her Galatasaraylı ile bir araya gelmeye, an itibarı ile hazırız" yazarak cevap verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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