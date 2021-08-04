Eşref Apak, Tokyo Olimpiyatları'nı 9'uncu sırada tamamladı

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler çekiç atma finalinde yarışan Eşref Apak, 76.71'lik derecesi ile madalya şansını kaybederek, olimpiyatlara veda etti.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler çekiç atma finalinde yarışan Eşref Apak, 76.71'lik derecesi ile madalya şansını kaybederek, olimpiyatlara veda etti.

Atletizm çekiç atmada, 39 yaşında ikinci kez olimpiyat finali şansı yakalayan Eşref Apak, ilk hakkında 76.22 metrelik atış yaptı. İkinci hakkında 76.71'lik derece elde eden Apak, son hakkkında ise 74.28 metre attı. Apak, 76.71'lik derecesiyle 9'uncu sırada yer aldı ve finalin ikinci bökümüne devam edemedi. Apak, 2 santimetrelik farkla, ilk 8 içerisinde yer alamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı