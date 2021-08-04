Eşref Apak, Tokyo Olimpiyatları'nı 9'uncu sırada tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eşref Apak, Tokyo Olimpiyatları'nı 9'uncu sırada tamamladı

Eşref Apak, Tokyo Olimpiyatları'nı 9'uncu sırada tamamladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler çekiç atma finalinde yarışan Eşref Apak, 76.71'lik derecesi ile madalya şansını kaybederek, olimpiyatlara veda etti.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler çekiç atma finalinde yarışan Eşref Apak, 76.71'lik derecesi ile madalya şansını kaybederek, olimpiyatlara veda etti.

Atletizm çekiç atmada, 39 yaşında ikinci kez olimpiyat finali şansı yakalayan Eşref Apak, ilk hakkında 76.22 metrelik atış yaptı. İkinci hakkında 76.71'lik derece elde eden Apak, son hakkkında ise 74.28 metre attı. Apak, 76.71'lik derecesiyle 9'uncu sırada yer aldı ve finalin ikinci bökümüne devam edemedi. Apak, 2 santimetrelik farkla, ilk 8 içerisinde yer alamadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını...
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını...
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo 2020'de çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo 2020'de çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Demet Akalın Yıldız Tilbe Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Burak Elmas Busenaz Sürmeneli Meliha İsmailoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eşref Apak, Tokyo Olimpiyatları'nı 9'uncu sırada tamamladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 15:43:51. #1.15#

title