ESRB: Ticari gayrimenkule AB'de fazla değer biçiliyor

Avrupa Sistematik Riskler Kurulu (ESRB), ticari gayrimenkule (CRE) Avrupa Birliği'ndeki çoğu ülkede fazla değer biçildiği uyarısını yaptı.

ESRB'nin sekizinci yıllık raporunda, CRE borçlarındaki yıllık artışın çoğu ülkede hafiflediği belirtilirken, sektördeki hassasiyetin yüksek yatırım ve kar talebinden kaynaklandığı vurgulandı. Özellikle ana piyasalarda olmak üzere CRE fiyatlarndırmalarındaki artışın yatırımcıları risk primleri fiyatlandırmasında savunmasızlaştırdığına dikkat çekildi.

ESRB ayrıca, CRE savunmasızlıklarını hedef alan makro ihtiyati önlemleri eksikliği konusunda uyarırken, bankacılık sektöründeki bazı araçların söz konusu savunmasızlığkla mücadelede kullanılabileceğini belirtti.

Kaynak: DHA