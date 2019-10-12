Esrarlı kek yapan öğrenciye esrarın zararlarıyla ilgili makale yazma cezası verildi

12.10.2019 16:43

Zambiya'da bir mahkeme 1 kilogramlık esrarlı kek yapan 21 yaşındaki öğrenciye 'esrarın zararlarıyla ilgili makale yazma' cezası verdi.

Copperbelt Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği birinci sınıf öğrencisi olan Chikwanda Chisendele pazartesi günü polis tarafından gözaltına alındı.

Esrarlı kek yapmakla suçlanan öğrenci, dün mahkemeye çıkarılırken, hakimler öğrenciye esrarın zararlarını anlatan 50 sayfa makale yazma, üniversiteden özür dileme ve 2 yıl ertelenmiş hapis cezası verildi.

Zambiya yasalarına göre ertelenmiş ceza, Chisendele'nin aynı suçu tekrar işlemediği sürece hapse girmeyeceği anlamına geliyor.

Zambiya Narkotik'i ise ülkede uyuşturucuların hamur işi yiyeceklere katılarak tüketilmesinin yaygın olduğuna dikkat ekerek, özellikle üniversitelere "öğrenciler arasında esrarlı kek ve pide tüketimi trend haline geliyor" uyarısını gönderdi.

Ülkede esrar 'tehlikeli uyuşturucu' sınıfında görülüyor ve kullanılması yasak.

Afrika'nın güneyindeki eski İngiliz sömürgesi, geçmişte uyuşturucu kaçakçılığının en yaygın olduğu ülkelerdendi.