Esrarla yakalanan oğlunun yüzünü gizleyip, 'Çekmeyin, ne olmuş' dedi
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Esrarla yakalanan oğlunun yüzünü gizleyip, 'Çekmeyin, ne olmuş' dedi

BOLU'da, durdurulan bir araçta yapılan aramada yufkaların arasına gizlenmiş 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

10.06.2020 15:50 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:10

BOLU'da, durdurulan bir araçta yapılan aramada yufkaların arasına gizlenmiş 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. A.K. (20) adliyeye sevk edilirken, babası ise montunu oğlunun başına geçirerek, "Çekmeyin, ne olmuş yani" dedi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Gece saatlerinde takibe alınan araç durdurularak arama yapıldı. Araçta, 3 paket yufka bulan ekipler, yufkaların arasına gizlenmiş 3 kilo 600 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, babasının adliye merdivenlerinde oğlu A.K.'nin başına montunu geçirerek, gazetecilere, "Çekmeyin, ne olmuş yani" demesi dikkat çekti.


Esrarla yakalanan oğlunun yüzünü gizleyip, 'Çekmeyin, ne olmuş' dedi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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