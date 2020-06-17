Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar Otobüs içerisinde yolculuk yapan 2 şahıstan 3 kilo 217 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Otobüs içerisinde yolculuk yapan 2 şahıstan 3 kilo 217 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yol uygulaması yapıldı. Otobüs içerisinde yolculuk yapan 2 şahıstan 3 kilo 217 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların TCK 188/3 maddesinden gözaltına alındıkları belirtilirken, şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA