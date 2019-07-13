Esrarı ticari taksinin motor bölümüne gizlemişler

İzmir'de şüphe üzerine durdurulan ticari taksinin motor bölümüne gizlenmiş 200 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Uzundere'den hareket eden 35 T 6252 plakalı ticari taksideki sürücü ve yolcunun şüpheli hareketlerde bulunduğu bilgisi üzerine Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, otobana giren taksiyi bir süre takip ettikten sonra durdurdu.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde, motor bölümü ile aracın ön kaputu arasına iki poşet halinde gizlenmiş 200 gram esrar ele geçirildi.

Taksi sürücüsü B.Ç. yolcu A.A. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadeleri alınan şüphelilerden A.A'nın uyuşturucuyu Karabağlar ilçesinde tanımadığı bir kişiden 2 bin lira karşılığında aldığını itiraf ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA