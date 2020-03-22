Esrarengiz yeraltı tüneli gizemini koruyor
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Yıldızeli, Kümbet, Sivas

Esrarengiz yeraltı tüneli gizemini koruyor

Esrarengiz yeraltı tüneli gizemini koruyor Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kümbet köyünde bulunan esrarengiz yer altı tüneli, kimler tarafından ne amaçla yapıldığı konusunda gizemini koruyor Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kümbet köyünde bulunan esrarengiz yeraltı tüneli, kimler tarafından ne amaçla...

22.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:42
Esrarengiz yeraltı tüneli gizemini koruyor

Esrarengiz yeraltı tüneli gizemini koruyor

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kümbet köyünde bulunan esrarengiz yer altı tüneli, kimler tarafından ne amaçla yapıldığı konusunda gizemini koruyor

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kümbet köyünde bulunan esrarengiz yeraltı tüneli, kimler tarafından ne amaçla yapıldığı konusunda gizemini koruyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kümbet köyünde bulunan kale yıkıntıları içerisindeki tünel merak uyandırıyor. Bin 627 metre rakımda bulunan tünel, 3-4 kişinin yürüyebileceği genişlikte ve dik bir şekilde yer altına iniyor. 62 basamaklı kısmı günümüze ulaşan tünelin, hangi tarihte ve ne amaçla yapıldığı tam olarak bilinmiyor. Tünelin kalenin kullanıldığı dönemlerde yer altı su kaynaklarına ulaşmak için veya gizli bir geçit olarak kullanılmış olabileceği düşünülüyor. Tünelin uzunluğu ve nereye çıktığı konusunda ise bilgi yok. Tünelin bulunduğu kaleden geriye kalan parçalar incelendiğinde, bir dönem Romalılar tarafından da kullanıldığı anlaşılıyor.

Neden açıldığı bilinmiyor

Kümbet Köyü Muhtarı Bedrettin Batur, kalenin sit alanı olduğunu ifade ederek, "Bin 627 metre yüksekliğindeki kalenin zirvesindeyiz. Ben 45 yaşındayım. Çocukluk yaşımdan bugüne kadar ben bu bölgede yaşadım. Bu yerleşim yerinde önceleri insanlar yaşamış. Ama bu insanlar hangi ırka mensup bilmiş biri değilim. Bu tünelin 62 basamaklık kısmı günümüze ulaştı. Dik bir şekilde yer altına iniyor. Tavanı kavisli. Ne zaman ve ne amaçla yapıldığı tam olarak bilinmiyor. Kalenin ise Hititler zamanından kaldığı söyleniyor" dedi.

"Gün yüzüne çıkarılsın"

Batur, kalenin gün yüzüne çıkartılıp tünelin de araştırılması gerektiğini belirtip, "Bu tünelden av tazısını bırakmışlar 1 kilometre öteden çıkmış. Bunu çok söyler büyüklerimiz. İkincisi bunun içini temizlemeye çalışmış büyüklerimiz. Öğlene kadar çalışmışlar. 2 tane alt kısımda demir kapıya rastlamışlar, sevinmişler. Öğle yemeğini yemeye gidelim demişler tekrar gelmişler. Su dolmuş. Burada su vakası ciddi manada söyleniyor. Ama iklim şartlarından dolayı üst kısımdan mı alıyor veyahut da tabandan mı çıkıyor bilinmiyor. Muhtemelen bu su tabandan çıkıyor. Çok önemli bir nokta olarak burayı kullanmışlar. Bura zaten SİT alanı. Burada herhangi bir çalışma yoktur. Biz yine duyarız. Benim gözümün görmüş olduğu bir şey değil. Burada bazı kıymetli bir şeyler bulunmuş, bulmuşlar. Onun için bazı insanlar burayı ciddi manada zaman zaman ziyaret ederler. Öncelerden buralarda çok eşmeler olmuş. Altın aramak için kıymetli bir şeyler bulmak için birilerini bulmuş. Kalenin etrafında zaman zaman eski tepsi buna benzer bir şeyler bulunuyor. Kaderine terk edilmiş. Yıldızeli Kümbet Köyü Muhtarı olarak devletimizden isteğimiz bunların gün yüzüne çıkması" şeklinde konuştu.

Esrarengiz yeraltı tüneli gizemini koruyor

Kaynak: İHA

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Esrarengiz yeraltı tüneli gizemini koruyor

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