Esrarengiz tepenin sırrı çözülüyor

Van'ın Edremit ilçesinde kaçak kazı yapılan ve aylardır polisin nöbet tuttuğu esrarengiz tepede sondaj kazı çalışması başlatıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde kaçak kazı yapılan ve aylardır polisin nöbet tuttuğu esrarengiz tepede sondaj kazı çalışması başlatıldı.

Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'nde 3 aydır polisin nöbet tuttuğu kaçak kazı bölgesinde Van Müze Müdürlüğü tarafından sondaj kazı çalışması başlatıldı. Tünel kazılarak tarihi mezarlık olduğu değerlendirilen alanda kaçak kazı yaptığını tespit edilen defineciler hakkında soruşturma başlatılırken, Van Müze Müdürlüğüne bağlı ekipler de Edremit Belediye Başkanlığının desteğiyle sondaj kazı çalışması başlattı. Yapılan çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak veriler ışığında Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna rapor sunulacağı ve bölgeyle ilgili karar alınacağı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı