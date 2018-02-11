Esrarengiz taşlar dikkat çekiyor

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Direkli köyünde ki 300 yıllık mezarda bulan ilginç mezar taşlarının üzerinde ne isim nede tarih yazmıyor

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Direkli köyünde bulunan yaklaşık 300 yıllık mezar, isimsiz tarihsiz ve farklı biçimlerde kesilmiş mezar taşları ile dikkat çekiyor.

Sivas'a 31 kilometre uzaklıkta bulunan Direkli köyünün girişinde ki 300 yıllık mezar, mezar taşları ile dikkat çekiyor. Mezarlıkta yatan ölülerin mezar taşları kilo metrelerde uzaklıktan çıkartılan, ağırlıkları ise yaklaşık olarak 100-150 kilogram olan taşlardan oluşuyor. Mezar taşları kadar ilginç olan başka bir şey ise taşların üzerinde kimin mezarına ait olduklarını belirtecek ne bir isim nede bir tarih olmaması. İlginç bir görüntü oluşturan onlarda mezar taşının hiçbirinde yazı bulunmuyor.

Mezar taşlarında isim yazmıyor

Köy sakinlerinden Güzel İpek, taşların üzerinde kitabe bulunmasa da hangi mezarın kime ait olduğunu çok iyi bildiklerini belirtip, "Yaklaşık 300 yıl önce köyümüz burada kurulmuş. O dönemler yakın çevrede mermer veya işlenmesi kolay farklı taşlar bulunmadığı için köyümüzün civarında bulunan bu taşlar mezar taşı olarak kullanılmış. Bu taşların kullanılma amacı mezar yerinin zamanla kaybolmaması içindir. Kayaların üzerinde isim yazmaması karışıklığa neden olmuyor. Çünkü herkes kendi ailesinin mezarının yerini ve kime ait olduğunu bilir" dedi.

Taşlar kağnılar ile taşındı

Köy sakinlerinden Talat Saçı ise yaptığı açıklamada, her bir taşın ortalama 150 kilogram olduğunu belirtip, "Geçmişte herkes kendi yakının mezarına, gücü yettiği kadar bir taş hazırlayıp gelip burada mezarın başına koymuş. Geçmişte mermer ve demire ulaşmak güç olduğu için bu şekilde yapılmış. Bunlar mezarların yerlerini belirleyen birer simgedir. Bizim köyümüz ve çevre köylerde bu uygulama gayet normal karşılanır. Taşların ağırlığı ortalama 150 kilogram civarındadır. Geçmişte insanlar kağnılar ile 5-10 kişi el birliği yaparak bu taşları buraya taşıyıp yerleştirmiştir. Bunlara bakınca geçmişteki hayat şartlarının ne kadar zor olduğunu anlıyoruz" şeklinde konuştu.