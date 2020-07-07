Esrarengiz su gözesine yaklaşan kuşlar ölüyor
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Esrarengiz su gözesine yaklaşan kuşlar ölüyor

- Esrarengiz su gözesine yaklaşan kuşlar ölüyor -Adana'dan sonra şimdide bir benzeri Tokat'ta ortaya çıktı.

07.07.2020 14:30 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:55

- Esrarengiz su gözesine yaklaşan kuşlar ölüyor

-Adana'dan sonra şimdide bir benzeri Tokat'ta ortaya çıktı. Bu su gözesinin üzerinden geçen kuşlar oracıkta düşüp ölüyor

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Gökçeli Beldesinde ormanlık alanda bulunan su gözesi çevresinde ölü kuşların bulunması vatandaşları endişelendiriyor.

Adana'nın Feke ilçesinde tarihi yapının bahçesindeki su kuyusunun çevresine yaklaşan tüm canlıların öldüğü su kuyusuna benzer su gözesi Tokat'ta ortaya çıktı. Niksar ilçesine bağlı Gökçeli Beldesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Kılavuz mevkinde ormanlık alanda bulunan su gözesi esrarını koruyor. Fokurdayarak su kabarcıklarının çıktığı gözenin etrafından kuş ölülerinin bulunması halk arasında farklı olarak yorumlanıyor. 'Kuş geçmez' adı verilen bölgede vatandaşlar su gözesinin üzerinden geçen hayvanların öldüğü yönünde tahmin yürütürken, Gökçeli Belde Belediye Başkanı Mustafa Koyuncu farklı bir bakış açısı getirdi. Gözeden su içen hayvanların anında etkilenerek öldüğünü tahmin ettiklerini ifade eden Başkan Koyuncu, bölgeye her geldiklerinde çevresinde ölü hayvanların olduğunu gördüklerini belirterek,"Üzerinden geçip mi düşüp ölüyorlar yoksa buradan hayvanlar su içmek için mi geldiğinde öyle ölüyor bilemiyoruz. Tahminimiz buradan su içiyorlar, bu suda kuşlara zarar veren zehirleyici bir şey var. Ama nedendir bilmiyoruz. Ayrıca bu toprağın çamurundan alıp yaralara sürüldüğünde iyi geldiği rivayetleri var" dedi.

Başkan Koyuncu, uzun bir süredir bölgede var olan gözedeki bu suyun araştırılmasını istediklerini ifade ederek, "Bu su sürekli böyle kanıyor gibi ama taşmıyor. Bu suyun bir özelliği var ama nedir bilmiyoruz. Tahlil yapılıp araştırılması lazım. Bizde tahlil yaptırıp araştırılmasını düşünüyoruz" diye konuştu.

Esrarengiz su gözesine yaklaşan kuşlar ölüyor

Kaynak: İHA

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