Esrarengiz plaka hırsızı hurdacı çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esrarengiz plaka hırsızı hurdacı çıktı

Esrarengiz plaka hırsızı hurdacı çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de aynı mahallede park halindeki yaklaşık 30 aracın plakalarını kopartarak çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de aynı mahallede park halindeki yaklaşık 30 aracın plakalarını kopartarak çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Plaka hırsızı ifadesinde 'satmak için çaldım' dediği ortaya çıktı.

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde farklı saat ve günlerde ardı ardına yaklaşık 30 araç plakası çalan hırsızın hurdacılık yapan Emin B., olduğu tespit edildi. Polis ekipleri harekete geçerek kısa sürede yakaladı. Mahallenin korkulu rüyası haline gelen plaka hırsızı Emin B.'nin alınan ifadesinde 'alüminyum değerinde satmak için çaldım' dediği öğrenildi. İlk önce Turan Güneş Caddesi ardından ara sokaklarda ve Halk Caddesi üzerinde bulunan araçların plakasını çalan Emin B., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ

Esrarengiz plaka hırsızı hurdacı çıktı

Esrarengiz plaka hırsızı hurdacı çıktı

Esrarengiz plaka hırsızı hurdacı çıktı

Esrarengiz plaka hırsızı hurdacı çıktı

Eşini plastik kelepçeyle boğan cani koca, cinayet sonrası çağırdığı polisleri kapıda karşıladı

Eşini plastik kelepçeyle boğan cani koca, cinayet sonrası çağırdığı polisleri kapıda karşıladı

 Kötü kokular cinayeti ortaya çıkardı! Yalnız yaşayan kişi televizyon kablosuyla boğulmuş

Kötü kokular cinayeti ortaya çıkardı! Yalnız yaşayan kişi televizyon kablosuyla boğulmuş

 Kavgada bıçaklanan gençten annesine tepki: Anne neden geldin?

Kavgada bıçaklanan gençten annesine tepki: Anne neden geldin?
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Pamukkale, Denizli, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title