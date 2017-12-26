Esrarengiz Işık Gaziantep'ten Sonra Bursa Semalarında da Görüldü

Esrarengiz ışık Gaziantep'ten sonra Bursa semalarında da görüldü



BURSA - Yurt genelinde sabah saatlerinde gökyüzünde ortaya çıkan esrarengiz ışık Bursa semalarında da cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Sabah saatlerinde önce İstanbul'da görülen ışığın diğer illerde de çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Son olarak Bursa'da kayıt altına alınan görüntülerde gökyüzünde esrarengiz bir ışık beliriyor. O esnada araçlarıyla seyir halinde olan bir grup ise araçlarını yavaşlatıp o anları cep telefonuyla kaydediyor. Yaklaşık 30 saniye kadar süren ışık yansıması daha sonra kayboluyor.