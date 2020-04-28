Esrarengiz hayırsever bu kez Düzce'de ortaya çıktı
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Esrarengiz hayırsever bu kez Düzce'de ortaya çıktı

DÜZCE(İHA) – Türkiye'de küçük bakkal ve marketlerde kimliğini gizli tutarak borçluların borçlarını ödeyen ve bazı kişilere ise maddi yardım yapan esrarengiz hayırsever, bu defa Düzce'de ortaya çıktı.

Esrarengiz hayırsever bu kez Düzce'de ortaya çıktı
28.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:43

DÜZCE(İHA) – Türkiye'de küçük bakkal ve marketlerde kimliğini gizli tutarak borçluların borçlarını ödeyen ve bazı kişilere ise maddi yardım yapan esrarengiz hayırsever, bu defa Düzce'de ortaya çıktı.

Son dönemde küçük bakkal, market ve gıda pazarlarında yaptığı yardımlarla bilinen hayırsever bu kez Düzce'de ortaya çıktı. Düzce'nin Aydınpınar Caddesi üzerindeki mahalle bakkallarına giden esrarengiz hayırsever yaklaşık 200 kişinin bakkallara olan irili, ufaklı borçlarını kapattı.

Aydınpınar Caddesi üzerinde bakkallık yapan Ömer Engin, "Hayırsever geldi 30 kişinin irili, ufaklı borçlarını ödedi. Bu şekilde hayır yaptığını söyledi. Kimliğini ben de bilmemek üzere gizli kalmasını istedi. Borçları ödedi gitti. Bana gelen kimliğinin de bilinmesini istemediğine göre bu gizli kalmasından yana olan bir kişi ve örnek olması gerekir. Bizim ananelerimize uygun bir şekilde geldi. Hayrını yaptı gitti. Biz de borçları ödenen kişilere borçlarının hayırsever tarafından ödendiğini bildirdik. Onlar da sevindiler, rahatladılar, dua ettiler. Cadde üzerinde çok fazla küçük market yok neredeyse kalmadı. Hep büyük marketler doldu. Bu şahıslar herhalde küçük bakkallara uğruyorlar ki bizi mahalle bakkalı olarak gördü geldi" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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