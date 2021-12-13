"Esrarengiz fare" yavruları, Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yüzerken görüntülendi - Haberler
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"Esrarengiz fare" yavruları, Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yüzerken görüntülendi

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Ağrı Dağı'nın soğuk sularında yaşayan ve halk arasında "esrarengiz fare" olarak adlandırılan su maymunu yavruları, sulak alanlarda yüzerken görüntülendi.

IĞDIR (AA) - Ağrı Dağı'nın soğuk sularında yaşayan ve halk arasında "esrarengiz fare" olarak adlandırılan su maymunu yavruları, sulak alanlarda yüzerken görüntülendi.

Geçmişte kürk üretimi maksadıyla komşu ülkelerdeki çiftliklere getirilen ve bir süre sonra bu çiftliklerden kaçarak Iğdır'a yerleşen su maymunları, Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yaşamlarını sürdürüyor.

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı bünyesindeki Ağrı Dağı'nın zirvesinde yer alan buzullar ve kar örtüsünden beslenen yöredeki sulak alanlar, su maymunlarına yaşam alanı sunuyor.

Her yıl sonbahar aylarında doğan su maymunu yavruları, bu sulak alanın farklı bölgelerine yayılıyor.

Son üreme dönemiyle dünyaya gelen ve sulak alana yayılan su maymunu yavrularından bazıları Anadolu Ajansı (AA) ekibince yüzerken görüntülendi.

Esrarengiz fare yavruları, Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yüzerken görüntülendi

Esrarengiz fare yavruları, Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yüzerken görüntülendi

Esrarengiz fare yavruları, Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yüzerken görüntülendi

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AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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