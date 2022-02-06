Esrardan üretilen kozmetik ürünleri gerçekten cilde yararlı mı?

Avrupa'da kenevir bitkisinden elde edilen ve esrarın ana maddelerinden olan "kannabidiol" (CBD) ve "Tetra Hydro Cannabinol"ün (THC) kullanımı son yıllarda giderek yaygınlaşıyor.

Bu maddelerin her türlü rahatsızlığa iyi geldiğine ve cilt sorunlarını önlediğine inanılıyor. Bu nedenle esrarın ana maddeleri, CBD ve THC son yıllarda kozmetik sektöründe de sıkça kullanılmaya başladı.

Peki gerçekten bu ürünler, sanıldığı kadar yararlı mı ve kullananlarda uyuşturucu etkisi yaratıyor mu?

Belçika'daki Leuven Katolik Üniversitesi'nden toksikoloji uzmanı Prof. Dr. Jan Tytgat, CBD ve THC içeren bir yağ veya kremin kas gevşetici etkisi bulunduğunu belirterek "Bu nedenle ciltte güzelleştirici ve daha gençleştirici bir etki sağlayabilir. Buna inanıyorum" diyor.

Prof. Dr. Tytgat'ın Nieuwsblad gazetesine yaptığı açıklamaya göre, esrarın ayırt edici aromalarına neden olan 'terpen' adlı maddeler, sadece hoş bir koku sağlamakla kalmıyor. Bu maddeler, aynı zamanda bir merhem veya yağ içinde işlendiğinde, kuru cilde sahip veya sedef hastalığı gibi sorunları olan insanlara da iyi geliyor.

Belçikalı profesör, bir farmakolog ve toksikolog olarak, epilepsi ile mücadele ya da bilişsel düşünce gelişimi gibi konularda kesinlikle daha fazla THC içeren CBD maddesinin kontrollü bir şekilde kullanılmasını savunuyor.

Tytgat, şiddetli ağrı için sık sık morfin kullanılmasına kimsenin ses çıkarmamasına rağmen tıbbi esrar kullanımına hala karşı çıkıldığına işaret ediyor. Profesöre göre, bunun nedeni 1970'lere kadar ABD'nin esrara, eroinle eşitmiş gibi muamele etmesi.

"Esrarın, her türlü hastalığı tedavi edebilen kutsal bir kase olduğunu söyleyemeyiz" diyen Jan Tytgat, bu konuda daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Özellikle internet üzerinden CDB ve THC satışlarına dikkati çeken Belçikalı profesör, "Birçok ürünü güvenle satın alabilirsiniz ama etki açısından fazla bir şey beklemeyin. Çünkü bu maddenin belirli dozun üzerinde satışı birçok ülkede yasak" diye konuşuyor.

Almanya ve Hollanda'da, kenevir bitkisinden elde edilen bazı ürünler, ilaç olarak ruhsatlandırıldı. Tytgat, esrar gençlerde bağımlılığa ve psikolojik sorunlara yol açsa da bundan elde edilen bazı ürünler çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğini vurguluyor.

Örneğin şu anda Belçika'da multipleskleroz ve şiddetli kas hastası kişilere, doktor reçetesi ile esrardan elde edilen bu maddeler verilebiliyor.

Peki bu ürünler uyuşturucu etkisi ya da bağımlılık yapar mı? Belçikalı profesör, sıkça sorulan bu soruya, "Hayır" yanıtını veriyor. Esrarın "kafa yapıcı" özelliği THC maddesinden kaynaklanıyor.

Ancak Tytgat'a göre, CBD ve THC aynı miktarda kullanıldığında uyuşturucu özelliği sınırlanıyor. Belçikalı profesör, bu iki maddenin "tıpkı birer kardeş gibi birbirlerine göz kulak olduklarını" söylüyor. Böylece CBD, THC'nin "kafa yapmasını" önlüyor.

Tytgat, "Örneğin, içinde yüzde 5 CBD ve aynı oranda THC bulunan bir yağ, bağımlılık ya da uyuşturucu etkisi yaratmadan ilaç olarak kullanılabilir" diyor.