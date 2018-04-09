Esrar Yiyen Koyunlar Köyün Altını Üstüne Getirdi
İngiltere'nin Rhydypandy köyünde otlandıkları sırada esrar yiyen koyunlar köyü birbirine kattı.
İngiltere'nin Rhydypandy köyünde, koyunlar köylüler arasında endişeye yol açtı. Bölge yetkilisi Ioan Richard, esrar yiyen bir grup koyunun köyün içinde büyük hasara yol açtığını söyledi.
KOYUNLAR SOKAKLARDA KOŞUŞTURUYORDU
Richard "Koyunlar sokaklarda bir o yana bir bu tarafa koşuyor, bahçelere giriyordu, hatta bir tanesi bir eve girip evi berbat etti" dedi.
YASADIŞI FABRİKAYA AİT ESRAR KALINTILARINI YEDİLER
Sputniknews'in haberine göre, koyunların daha önce yakınlarda bulunan yasadışı bir fabrikaya ait esrar kalıntılarını yemiş olabileceği belirtildi. Richard ayrıca olayın tekrarlanmaması için polise başvurup kalıntıları yok etmelerini istediklerini söyledi.
YORUMLAR (98)
-
devletin hibe verip alınan çiflik bank romanov koyunları degilmi bunlarCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
-
C(ahil)HP seçmeni mi o ??Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
-
Hele bir de kokain yeseler, o kurt buraya gelecek diye melerler;=))Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
-
Yorum yapanlar kendi karakterini gösterirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
etleri çok tatli olurCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır