Esrar yetiştirmek için odaya kurduğu sistem polisleri de şaşırttı
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Esrar yetiştirmek için odaya kurduğu sistem polisleri de şaşırttı

12.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:44
Esrar yetiştirmek için odaya kurduğu sistem polisleri de şaşırttı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde esrar yetiştirilen bir eve baskın düzenleyen Narkotik ekipleri gördükleri sistem karşısında hayretler içerisine düştü.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde esrar yetiştirilen bir eve baskın düzenleyen Narkotik ekipleri gördükleri sistem karşısında hayretler içerisine düştü. Eve yapılan baskında 3 kilo 170 gram ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor. Şahinbey ilçesine bağlı Saçaklı Mahallesi'nde bir evde özel ışıklandırma ve havalandırma sistemi kurarak esrar yetiştirildiği bilgisine ulaşan ekipler tespit edilen adrese baskın düzenledi. Operasyonda 3 kilo 170 gram ve esrar üretmek amacıyla kurulan sistem ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Evin bir odasını esrar için düzenledi!

Evin iç kısmında bulunan bir odayı esrar yetiştirmek için düzenleyen zanlının oda sıcaklığını düzenlemek için odaya klima ve ısıtıcı takması dikkat çekti. Odayı özel aydınlatma ışıklarıyla aydınlatan şüpheli odanın duvarını ise yalıtım malzemesiyle kapladığı görüldü. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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