Esrar partisine 18 bin 900 TL sosyal mesafe cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Esrar partisine 18 bin 900 TL sosyal mesafe cezası

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirinin evine düzenlediği operasyonda esrar kullanan 5 şahısla birlikte toplam 7 kişi yakalandı.

Esrar partisine 18 bin 900 TL sosyal mesafe cezası
16.05.2020 14:07 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:17

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirinin evine düzenlediği operasyonda esrar kullanan 5 şahısla birlikte toplam 7 kişi yakalandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri belirlenen şahıslardan 6'sına 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 18 bin 900 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli uyuşturucu madde satışı yapan B.A. ile yer temin eden F.Y'yi belirleyerek adrese operasyon yaptı. Operasyonda evden çıkan 1 şahıs ile uyuşturucu satan ile yer temin eden şüphelinin de bulunduğu toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınanlardan 4 paket halinde 10 gram esrar ele geçirildi, 6 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca her birine 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 18 bin 900 TL para cezası kesildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'ine uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, yer ve uyuşturucu temini yapan 2 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu Haber
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi Haber
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Haber
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu Haber
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Torununu kanserden korumak için yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik Haber
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
Yaşadığı aile dramını ortaya çıkartmakla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde itiraf etti: Babam, annemi öldürdü
Yaşadığı aile dramını ortaya çıkartmakla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde itiraf etti:...
Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada
Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı
İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı
Rıza Çalımbay: Maçların başlaması için 12 Haziran doğru tarih değil, risk varsa lig tamamen bitsin
Rıza Çalımbay: Maçların başlaması için 12 Haziran doğru tarih değil, risk varsa lig tamamen bitsin
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Koronavirüs korku ölçeği araştırması: Kadınlar, erkeklerden daha fazla korkuyor
Koronavirüs korku ölçeği araştırması: Kadınlar, erkeklerden daha fazla korkuyor
Bodrum'lu hayvansever, şehre inen yaban domuzunu elleriyle besledi
Bodrum'lu hayvansever, şehre inen yaban domuzunu elleriyle besledi
Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı
Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı
Max Kruse'den futbolun başlaması kararına tepki: Sağlığın en önemli şey olduğuna inanmak için daha fazlasına mı gerek var?
Max Kruse'den futbolun başlaması kararına tepki: Sağlığın en önemli şey olduğuna inanmak için daha fazlasına mı...
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan koronavirüse yakalandı
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar...
Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk
Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk
Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı
Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı
İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı
İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinem Kobal Merve Boluğur Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Emre Belözoğlu Mehmet Özdilek Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Aydın Avrupa Ali Koç Instagram
Şu an buradasınız: Esrar partisine 18 bin 900 TL sosyal mesafe cezası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 14:34:46. #1.15#
title