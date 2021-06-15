Esra Zeynep Yücel kimdir? Esra Zeynep Yücel kaç yaşında, nereli? Esra Zeynep Yücel biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esra Zeynep Yücel kimdir? Esra Zeynep Yücel kaç yaşında, nereli? Esra Zeynep Yücel biyografisi!

Esra Zeynep Yücel kimdir? Esra Zeynep Yücel kaç yaşında, nereli? Esra Zeynep Yücel biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu, ekonomi alanında master yaptı. Amerika'da Stanford Jazz Akademisi'ne giren Esra Zeynep Yücel kimdir? Esra Zeynep Yücel kaç yaşında, nereli? Esra Zeynep Yücel mesleği nedir? Esra Zeynep Yücel hayatı ve biyografisi nedir?

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu, ekonomi alanında master yaptı. Amerika'da Stanford Jazz Akademisi'ne giren Esra Zeynep Yücel kimdir? Esra Zeynep Yücel kaç yaşında, nereli? Esra Zeynep Yücel mesleği nedir? Esra Zeynep Yücel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ESRA ZEYNEP YÜCEL KİMDİR?

Esra Zeynep Yücel, 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu, ekonomi alanında master yaptı. Amerika'da Stanford Jazz Akademisi'ne girdi.

2017 yılında, Amerika'daki tanınmış jazz vokalistlerinden biri olan Lena Seikaly ile çalışmalar yaptı. "Dear Frank" adlı proje albümün canlı kayıtlarını Washington D.C'de gerçekleştirdi.

2019 yılında, kendi ekibi ile birlikte "Tribute to Frank Sinatra" projesi kapsamında Türkiye turnesine çıktı. İstanbul Zorlu Center, İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu, Ankara Meb Şura Salonu gibi alanlarda canlı performanslar sergiledi. 2019 yılında, Berklee College of Music ve New England Conservatory'de çalışmalarına devam etti. New York Metropolitan Müzesi'nde sahne aldı.

Spor yapmaktan, seyahatten ve yabancı dil öğrenmekten hoşlanıyor, İtalyanca ve Fransızca üstüne çalışmalar yapıyor, iyi derecede İngilizce biliyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Burak Yamantürk İbrahim Tatlıses
Spor Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Esra Zeynep Yücel kimdir? Esra Zeynep Yücel kaç yaşında, nereli? Esra Zeynep Yücel biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 23:46:03. #1.15#

title