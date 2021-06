Esra Zeynep Yücel kimdir? Esra Zeynep Yücel kaç yaşında, nereli? Esra Zeynep Yücel biyografisi!

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu, ekonomi alanında master yaptı. Amerika'da Stanford Jazz Akademisi'ne giren Esra Zeynep Yücel kimdir? Esra Zeynep Yücel kaç yaşında, nereli? Esra Zeynep Yücel mesleği nedir? Esra Zeynep Yücel hayatı ve biyografisi nedir?

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu, ekonomi alanında master yaptı. Amerika'da Stanford Jazz Akademisi'ne giren Esra Zeynep Yücel kimdir? Esra Zeynep Yücel kaç yaşında, nereli? Esra Zeynep Yücel mesleği nedir? Esra Zeynep Yücel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ESRA ZEYNEP YÜCEL KİMDİR?

Esra Zeynep Yücel, 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu, ekonomi alanında master yaptı. Amerika'da Stanford Jazz Akademisi'ne girdi.

2017 yılında, Amerika'daki tanınmış jazz vokalistlerinden biri olan Lena Seikaly ile çalışmalar yaptı. "Dear Frank" adlı proje albümün canlı kayıtlarını Washington D.C'de gerçekleştirdi.

2019 yılında, kendi ekibi ile birlikte "Tribute to Frank Sinatra" projesi kapsamında Türkiye turnesine çıktı. İstanbul Zorlu Center, İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu, Ankara Meb Şura Salonu gibi alanlarda canlı performanslar sergiledi. 2019 yılında, Berklee College of Music ve New England Conservatory'de çalışmalarına devam etti. New York Metropolitan Müzesi'nde sahne aldı.

Spor yapmaktan, seyahatten ve yabancı dil öğrenmekten hoşlanıyor, İtalyanca ve Fransızca üstüne çalışmalar yapıyor, iyi derecede İngilizce biliyor.