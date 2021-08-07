Esra Sönmezer kimdir? Esra Sönmezer kaç yaşında, nereli? Esra Sönmezer biyografisi!

2002 yılında katıldığı Türkiye güzellik yarışmasında 1. seçildi. Aynı yıl, Türkiye'de gerçekleşen Dünya Güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve dünya 4. oldu. Peki, Esra Sönmezer kimdir? Esra Sönmezer kaç yaşında, nereli? Esra Sönmezer mesleği nedir? Esra Sönmezer hayatı ve biyografisi nedir?

2008 yılından, 2010 yılına kadar, TRT2 ekranlarında 2 yıl 'Hayatımız Sigortalı' adlı ekonomi programını hazırlayıp sundu. TRT'nin ardından, çeşitli özel kanallarda bir çok TV programlarını başarıyla sundu.Peki, Esra Sönmezer kimdir? Esra Sönmezer kaç yaşında, nereli? Esra Sönmezer mesleği nedir? Esra Sönmezer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ESRA SÖNMEZER KİMDİR?

Arnavut kökenli büyük bir ailenin tek çocuğu olan Esra Sönmezer, 23 Şubat 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 8 yaşından itibaren 4 yıl boyunca bale eğitimi alan Esra Sönmezer, önemli resitallerde sahne alıp okulunu temsil etti.

2002 yılında katıldığı Türkiye güzellik yarışmasında 1. seçildi. Aynı yıl, Türkiye'de gerçekleşen Dünya Güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve dünya 4. oldu. Fakat yarışmada haksızlığa uğradığını düşündüğü için tacını kabul etmeyerek sahneye attı.

Esra Sönmezer, 2002 yılı sonlarında Annesinin vefatı dolayısıyla, işlerine 5 yıl boyunca ara verdi.

2007 yılında Müjoyunculuk ve tiyatro okuluna girerek tiyatro, müzik, dans, diksiyon ve sinema dersleri almaya başladı.

2004 'ten 2007 yılı sonuna kadar Erdem Siyavuşgil' den şan, solfej ve musiki dersleri aldı. Eski ve tamamen unutulmuş eserlerin yer aldığı şarkılardan oluşan "İlk Göz Ağrısı" adlı nostalji albümü çıkarttı.

Savaş Dinçel sahnesinde, Müjdat Gezen ile birlikte 'Jüri' adlı kabarede, 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' , 'Savaşma Seviş' ve Oda tiyatrosu ekibi ile de 'Meyhane'de Tiyatro' adlı oyunlarda oynadı.

2008 yılından, 2010 yılına kadar, TRT2 ekranlarında 2 yıl 'Hayatımız Sigortalı' adlı ekonomi programını hazırlayıp sundu. TRT'nin ardından, çeşitli özel kanallarda bir çok TV programlarını başarıyla sundu. Cine 5 ekranlarında bir yil "Doğal Yaşam" isimli sağlık programını sundu. Ayrıca hafta içi her gün Cine 5 ekranlarında "Esra'nın Yemek Günlüğü" adlı programı da sundu.

FİLMLERİ

2012 – Oğlum Bak Git

2012 – Dartonlar Ve Lazkit

2010 – İblis: Cadı Kanı

2010 – İhanet (Dizi)

TİYATRO OYUNLARI

Meyhane'de Tiyatro – Oda Tiyatrosu

Jüri – Savaş Dinçel sahnesi

Savaşma Seviş – Savaş Dinçel sahnesi

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım – Savaş Dinçel sahnesi

Falcılar Sokağı – Savaş Dinçel sahnesi