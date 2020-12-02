Esra Sönmezer kimdir? Esra Sönmezer hayatı ve biyografisi! Esra Sönmezer kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Esra Sönmezer, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Esra Sönmezer hakkında merak edilenler. Esra Sönmezer hayatı ve biyografisi. Esra Sönmezer kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Esra Sönmezer merak konusu oldu. İşte Esra Sönmezer hakkında merak edilen Esra Sönmezer kimdir, Esra Sönmezer hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ESRA SÖNMEZER KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Şubat 1985

Kaç yaşında: 35 yıl yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,75 m

Arnavut kökenli büyük bir ailenin tek çocuğu olan Esra Sönmezer, 23 Şubat 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 8 yaşından itibaren 4 yıl boyunca bale eğitimi alan Esra Sönmezer, önemli resitallerde sahne alıp okulunu temsil etti.

2002 yılında katıldığı Türkiye güzellik yarışmasında 1. seçildi. Aynı yıl, Türkiye'de gerçekleşen Dünya Güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve dünya 4. oldu. Fakat yarışmada haksızlığa uğradığını düşündüğü için tacını kabul etmeyerek sahneye attı.

Esra Sönmezer, 2002 yılı sonlarında Annesinin vefatı dolayısıyla, işlerine 5 yıl boyunca ara verdi.

2007 yılında Müjoyunculuk ve tiyatro okuluna girerek tiyatro, muzik,dans,diksiyon ve sinema dersleri almaya başladı.

2004 'ten 2007 yılı sonuna kadar Erdem Siyavuşgil' den şan, solfej ve musiki dersleri aldı. Eski ve tamamen unutulmuş eserlerin yer aldığı şarkılardan oluşan "İlk Göz Ağrısı" adlı nostalji albümü çıkarttı.

Savaş Dinçel sahnesinde, Müjdat Gezen ile birlikte 'Jüri' adlı kabarede, 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' , 'Savaşma Seviş' ve Oda tiyatrosu ekibiylede 'Meyhane'de Tiyatro' adlı oyunlarda oynadı.

2008 yılından, 2010 yılına kadar, TRT2 ekranlarında 2 yıl 'Hayatımız Sigortalı' adlı ekonomi programını hazırlayıp sundu. TRT'nin ardından,çeşitli özel kanallarda bir çok TV programlarını başarıyla sundu. Cine 5 ekranlarında bir yil "Doğal Yaşam" isimli sağlık programını sundu. Ayrıca hafta içi her gün Cine 5 ekranlarında "Esra'nın Yemek Günlüğü" adlı programı da sundu.