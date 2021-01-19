Esra Özmen kimdir? Esra Özmen hayatı ve biyografisi! Esra Özmen kaç yaşında, nereli?
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Esra Özmen kimdir? Esra Özmen hayatı ve biyografisi! Esra Özmen kaç yaşında, nereli?

19.01.2021 09:00 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:04
Esra Özmen kimdir? Esra Özmen hayatı ve biyografisi! Esra Özmen kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Esra Özmen, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Esra Özmen hakkında merak edilenler. Esra Özmen hayatı ve biyografisi. Esra Özmen kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Esra Özmen merak konusu oldu. İşte Esra Özmen hakkında merak edilen Esra Özmen kimdir, Esra Özmen hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ESRA ÖZMEN KİMDİR?

Şarkıcı ve sunucuEsra Özmen, 28 Mart 1976 tarihinde, İzmir'de dünyaya geldi.

Şarkıcı ve sunucu olarak ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Esra Özmen, Yüksek öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarından mezun olarak tamamladı.

Özmen, üniversite yıllarında müzikle ilgileniyordu ve 19 yaşındayken şarkı söylemeye başladı. Şarkı söylemeye başlamasıyla çevresinden gelen olumlu tepkiler üzerine albüm çıkarmaya karar verdi.

Özmen, müzik sektörünün yanı sıra televizyon sunuculuğu teklifleri aldı ve sunuculuk yapmaya başladı.

Esra Özmen günümüzde programalar katılıyor ve sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor.

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