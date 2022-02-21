ESRA ÖĞRETMEN, TRİPOLİS ANTİK KENTİ SINIFINA TAŞIDI

DENİZLİ (DHA) - BATMAN'ın Gercüş ilçesi anasınıfı öğretmeni Esra Bozat, öğrencilere arkeoloji bilimini tanıtmak için sınıfta Tripolis Antik Kent etkinliği düzenledi. Minik öğrenciler arkeolog kıyafet giyip oluşturulan alanda kazı çalışması yaptı. Bozat, Bugün sınıfımızda Tripolis Antik Kent ziyaretinde bulunduk. Çocuklar minik arkeologlar oldular ve heyecanlı kazı çalışmasında bulundular. Bizim etkinliğin en büyük amacı yaparak, yaşayarak öğrenmek, deneyimleyerek kalıcı öğrenmeler sağlamak dedi.

Gercüş ilçesinde anasınıfı öğretmeni Esra Bozat, öğrencilerine arkeoloji bilimini tanıtmak ve sevdirmek için Denizli'de bulunan Tripolis Antik Kenti'nin maketini yaparak sınıfına taşıdı. Etkinlikte öğrencilere, arkeolog kıyafeti giydiren Bozat, arkeolojide kullanılan çeşitli aletlerle kazı yaptırarak, zorlukları ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi. Bozat, kalıcı öğrenmek için bu tür etkinlikler yaptıklarını söyledi. Bozat, etkinlikte arkeolojik kazı yapan öğrencilerin, buldukları kalıntılarla arkeoloji çalışmalarının ne kadar zorlu ve bir o kadar da eğlenceli olduğunu gördüklerini söyledi.

'AMACIMIZ YAŞATARAK ÖĞRETMEK'

Amaçlarının öğrencilere bazı konuları yaşatarak öğretmek olduklarını söyleyen Bozat, Bugün sınıfımızda Tripolis Antik Kent ziyaretinde bulunduk. Çocuklar minik arkeologlar oldular ve heyecanlı kazı çalışmasında bulunuyorlar. Çok heyecanlılar. Bizim etkinliğin en büyük amacı yaparak yaşayarak öğrenmek, deneyimleyerek kalıcı öğrenmelerini sağlamak. Sınıfıma zengin uyarıcı çevreyi yerleştirdikten sonra artık öğretmen değil de çocukların arkadaşı konumuna geliyorum. Onlarla birlikte oyunlar öğrenip, çocuklarla birlikte güzel anılar biriktiriyoruz. Etkinliğimiz bu şekilde keyifli oluyor dedi.

Anasınıfı Müdürü Özlem Işık da çeşitli ve çok değişik projeler yaptıklarını ifade ederek, Her öğretmenimiz gibi çocuklarımıza yaparak, yaşayarak öğrenme fırsatını veriyoruz. Çocuklarımızın eğlenerek öğrenmesi bizlere büyük mutluluk veriyor diye konuştu. Öğrenciler, yaptıkları kazı çalışmasında çok eğlendiklerini, kazı sonunda hazine ve iskelet bulduklarını söyledi.