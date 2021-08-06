Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun hakkında tutuklama talebi
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Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun hakkında tutuklama talebi

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun hakkında tutuklama talebi
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun, "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun, "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, 3 Temmuz'da gözaltına alınan Uygun ile diğer şüpheliler Furkan G. ve Dilan C, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheliler burada, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Ardından şüpheli Uygun, "kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Savcı, mahkemeden diğer iki şüpheli hakkında ise "suç delillerini karartma" suçundan, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarını talep etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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