Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin aralarında Ümitcan Uygun'un da olduğu 3 kişi yeniden adliyede
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Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin aralarında Ümitcan Uygun'un da olduğu 3 kişi yeniden adliyede

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin aralarında Ümitcan Uygun'un da olduğu 3 kişi yeniden adliyede
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan, aralarında Ümitcan Uygun'un da bulunduğu 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan, aralarında Ümitcan Uygun'un da bulunduğu 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uygun ile diğer şüpheliler Furkan G. ve Dilan C, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade veriyor.

Dün de adliyeye getirilen şüpheliler hakkında bir günlük ek gözaltı süresi verilmişti.

Olay

İhbar üzerine, 3 Temmuz'da Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve giden emniyet ekipleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C, gözaltına alınmıştı.

Ümitcan Uygun'un kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında da ifadesi alınmıştı.

Uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine, "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek" suçlamasıyla tutuklanan Uygun, 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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