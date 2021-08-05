Esra Hankulu kimdir, neden öldü? Esra Hankulu ölümü nerede ve nasıl oldu?
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Esra Hankulu kimdir, neden öldü? Esra Hankulu ölümü nerede ve nasıl oldu?

Esra Hankulu kimdir, neden öldü? Esra Hankulu ölümü nerede ve nasıl oldu?
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Son Dakika: Esra Hankulu kimdir, neden öldü? Esra Hankulu ölümü nasıl, nerede oldu? soruları art arda aranıyor. Ankara'da, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, önceki gece evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun (25) ölümüyle ilgili gözaltına alındı. Peki, Esra Hankulu kimdir, neden öldü? Esra Hankulu ölümü nerede ve nasıl oldu?

Son Dakika: Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer alması ardından ifadesi alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüler de daha sonra sosyal medyada yer aldı. Ümitcan Uygun, önceki gece evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun (25) ölümüyle ilgili gözaltına alındı. Peki, Esra Hankulu kimdir, neden öldü? Esra Hankulu ölümü nerede ve nasıl oldu? İşte detaylar haberimizde…

ESRA HANKULU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NASIL ÖLDÜ?

25 yaşındaki Esra Hankulu'nun Ümitcan Uygun'un kız arkadaşı olduğu iddia ediliyor. İncelenen kamera kayıtları sonucunda, genç kadının geceyi Ümitcan Uygun ile geçirdiği doğrulandı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun gözaltına alındı.

ÜMİTCAN UYGUN - ESRA HANKULU OLAYI NEDİR?

Ankara polisi, önceki gece Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde ihbar üzerine girdiği evde bir kadın cesediyle karşılaştı. İnceleme sonucunda ölen kişinin Esra Hankulu olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, tanık ifadelerinden Hankulu'nun en son Ümitcan Uygun ile görüştüğünü belirledi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hankulu'nun ölümünün ilk belirlemelere göre uyuşturucu kullanımından kaynaklandığı tespit edildi. Ancak ölümü şüpheli görülen Hankulu'nun aynı gece arkadaşlarını arayarak psikolojisinin iyi olmadığını ve babasının mezarına gitmek istediğini söylediği belirtildi. Arkadaşlarının o gece Hankulu'nun yanına giderek geceyi birlikte geçirdikleri öğrenildi. Poliste ifade veren arkadaşlarının, aynı gece Ümitcan Uygun'un da evde bulunduğunu, Uygun'u sabah kendileri uyanmadan Hankulu'nun odasından ayrıldığını iddia ettiler. Ayrıca Hankulu'nun yanında cep telefonu bulunamadığı öğrenildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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