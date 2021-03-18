Esra Ezmeci kimdir?
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Esra Ezmeci kimdir?

18.03.2021 09:22 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:32
Esra Ezmeci kimdir?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Esra Ezmeci kimdir? Psikoloji alanında yazdığı kitaplarla adını duyuran Uzman Klinilk Psikolog Esra Ezmeci kaç yaşında, nereli? Esra Ezmeci mesleği nedir? Esra Ezmeci hayatı ve biyografisi nedir? Esra Ezmeci kitapları neler?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Esra Ezmeci kimdir? Uzman Klinilk Psikolog Esra Ezmeci kaç yaşında, nereli? Esra Ezmeci mesleği nedir? Esra Ezmeci hayatı ve biyografisi nedir? Esra Ezmeci kitapları neler? İşte detaylar haberimizde...

ESRA EZMECİ KİMDİR?

Esra Ezmeci, 1 Ağustos 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2003'te İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Halka İlişkiler bölümünde lisans öğrenimini tamamladı. 2011 yılında ise İstanbul Haliç Üniversitesi'nde Psikoloji alanında yeniden lisans öğrenimi gördü. Bölümünü birincilikle tamamlayan Ezmeci, ardından aynı kurumda Klinik Psikoloji üzerine yüksek lisansa başladı. Yüksek lisansın ardından öğrenimine, Adli Bilimler alanında doktora yapmak üzere devam etti. Psikoloji alanında kaleme aldığı kitaplarla büyük beğeni toplayan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, ilk kitabını yayımladığı 2018 yılından bu yana çok satanlar listelerindeki yerini koruyor. Ezmeci, gündelik yaşam ve ilişkilere dair önemli çıkarımlarıyla birçok takipçisinin ve okurunun hayatına dokunuyor. Bireysel danışmanlık, aile - ilişki - evlilik danışmanlıkları, ergen psikolojisi, bağımlılık tedavisi vb. alanlarda da önemli çalışmaları bulunan Ezmeci, özgün teknikleriyle alanının öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

ESRA EZMECİ KİTAPLARI

Süt Lekesi,

Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir,

Kararı Ben Veririm

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