Esra Erol yufkacı olayı son durum!
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Esra Erol yufkacı olayı son durum!

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Esra Erol yufkacı olayı son durum!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol yufkacı olayı son durum! Esra Erol'da yufkacı olayı nedir? Esra Erol Hamide - yufkacı Detaylar haberimizde.

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Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Esra Erol'da Muzaffer kim? Esra Erol'da Muzaffer olayı nedir? Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor. Esra Erol yufkacı olayı son durum!

ESRA EROL YUFKACI SON DURUM

Esra Erol'un programında işlenen akıllara durgunluk veren olayda, eşlerini ve çocuklarını bırakıp iki eltinin kaçtığı 'yufkacı Muammer' hakkında bomba iddia ortaya atıldı. Programa telefonla bağlanan iki konuk, eltilerin kaçtığı Muammer Ay'ın 'sahte hoca' olarak insanları kandırdığı ve yuvaları yıktığını söyledi.

ATV ekranlarında yayın yapan Esra Erol'un programında işlenen ilginç olayda, 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman ve eltisinin 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıkmıştı. Eşinin 'yufkacı' olarak bilinen Muammer Ay'a kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi." demişti.

ESRA EROL YUFKACI - HAMİDE

Birlikte kaçtığı eltisiyle geçtiğimiz gün kaldığı evden programa bağlanan Hamide Duran, "Kocam baskı yapınca işten çıkmak zorunda kaldım. Ben telefon aldım faturasını ödemedi eşim. Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir." sözleriyle herkesi şaşkına çevirmişti.

Dilek Ulusan
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