Esra Erol'un programına damga vuran fuhuş itirafı: 700 liraya anlaştıklarını itiraf edince stüdyo karıştı
Esra Erol'un programında evden kaçan 19 yaşındaki Zeynep, Esenyurt'ta Aysel adlı kadının kendisini evine götürdüğünü açıkladı. Aynı evde 7 kişi yaşadıklarını anlatan Aysel, genç kızla para karşılığında haftalık 700 liraya anlaştıklarını itiraf edince stüdyoda ortalık karıştı.
Gürcünaz isimli kadın, 19 yaşındaki kızını bulmak için Esra Erol'un programına başvurdu. Günlerdir ekiplerin her yerde aradığı genç kız, daha önce fuhuştan evleri basılan Aysel isimli yanından çıktı.
Gündüz kuşağı izleyicisinin yakından takip ettiği olayda ailenin tüm gerçekleri ortaya çıkmasına rağmen Zeynep, onlarla gitmek istediğini ifade etti. Programın dün yayınlanan bölümünde ise genç kızı evine alan Aysel isimli kadın, "Zeynep'i bana Halil getirdi. Para kazanmak istediğini söyledi. Haftalık 700 lira alırım" dedi.
Evinde kaldığı kadının bu sözleri üzerine Zeynep "Kadın ticareti yapan çetenin patronları Aysel ve İsmail" ifadelerini kullandı. Aysel'in bu suçlamayı kabul etmemesi üzerine ortalık karıştı.