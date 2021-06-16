Esra Erol tiktok fenomeni kadın nerede? Esra Erol tiktok fenomi İlknur Biryan olayı!
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Esra Erol tiktok fenomeni kadın nerede? Esra Erol tiktok fenomi İlknur Biryan olayı!

Esra Erol tiktok fenomeni kadın nerede? Esra Erol tiktok fenomi İlknur Biryan olayı!
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TikTok fenomeni kadın, 7 çocuğu ve 24 yıllık eşini bırakıp yasak aşkına kaçtı. Peki, Esra Erol tiktok fenomeni kadın nerede? Esra Erol tiktok fenomi İlknur Biryan olayı! Esra Erol saat kaçta b aşlıyor?

TikTok fenomeni kadın, 7 çocuğu ve 24 yıllık eşini bırakıp yasak aşkına kaçtı. Peki, Esra Erol tiktok fenomeni kadın nerede? Esra Erol tiktok fenomi İlknur Biryan olayı!

ESRA EROL TİKTOK FENOMENİ İLKNUR OLAYI!

Samsun'dan gelen Ali Biryan, 7 çocuğunun annesi İlknur Biryan'ın 24 Mayıs'ta evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. TikTok fenomeni olduğu öğrenilen kadın, telefonla canlı yayına bağlanarak hakkında iddialara cevap verdi.

Eşini sevdiğini dile getiren Ali Biryan, İlknur Biryan'a geri dön çağrısında bulundu. 21, 17, 10, 7 ve daha küçük yaşta çocuklarını bırakarak giden kadının daha önce de iki günlüğüne Ankara'ya kaçtığı ortaya çıktı. Günlük işlerde çalışan Ali Biryan, 24 yıllık eşi İlknur Biryan'ın fenomen olduktan sonra ilişkilerinin giderek bozulduğunu belirterek "Kime kaçacağını kızıma söylemiş, babanız beni aramasın ben Eşref'e gidiyorum" dedi.

Sosyal medyada daha önce kendine arkadaşlar bulduğunu söyleyen talihsiz koca "Eşimi gördüğümde, sevgimden ve aşkımdan bir şey söyleyemiyorum, karımı çok seviyorum evine dönsün. Onu çok seviyorum" demesi stüdyoda şaşkınlığa neden oldu.

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Esra Erol tiktok fenomeni kadın nerede? Esra Erol tiktok fenomi İlknur Biryan olayı! - Haberler
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