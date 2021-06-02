Esra Erol Suat kimdir, kaç yaşında? Esra Erol Suat Sarı nereli? Suat mı, Fatoş mu haklı?

Esra Erol Fatoş kim? Esra Erol Fatoş kaç yaşında? Esra Erol Suat kimdir, kaç yaşında? Esra Erol Suat Sarı nereli? Suat mı, Fatoş mu haklı? Esra Erol Suat - Fatoş boşanacak mı?

Esra Erol Fatoş kim? Esra Erol Fatoş kaç yaşında? Esra Erol Suat kimdir, kaç yaşında? Esra Erol Suat Sarı nereli? Suat mı, Fatoş mu haklı? Esra Erol Suat - Fatoş boşanacak mı?

ESRA EROL SUAT KİM?

Esra Erol programında evli çift programa damga vurdu. Kendisinden 15 yaş küçük eşinden boşanmak istemeyen Fatoş, eşinin kendisini aldattığını ifade etti. Adana'da yaşayan Suat, eşinin adını döveme yaptırdığını ve pişman olduğunu dile getirdi. 4 yıldır da nikahlı çift boşanıp boşanmayacağı yarın kesinleşecek. Yapılan instagram oylamasında yüksek puanla Suat haklı çıktı.