Esra Erol son bölüm izle! Esra Erol ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı hafta içi her gün 16:20'de yayınlanmakta. Peki Esra Erol bugün neden yok? Esra Erol son bölüm izle! Esra Erol ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da programı yayınlanmamakta. Peki, Esra Erol programı neden yok? Esra Erol ne zaman başlayacak? ATV Esra Erol son bölüm izle!

ESRA EROL NEDEN YOK? ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Esra Erol 25 Haziran Cuma günü sezon finali yaptı.. Eylül ayında tekrar ekranlarda olacak Esra Erol'da programı bugün yayınlanmayacak. Yaz tatili sonrası Eylül ayı gibi yeni bölümleri ile Esra Erol programının yayında olması bekleniyor.

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol, 12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'de doğdu.5 kız çocuğun ortancasıdır. Aslen Sinop Ayancık'lı bir ailenin çocuğudur. Adı Seyfi ve polis olan babasının tayin olduğu Kütahya'da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladı. Kız lisesi Çini Seramik mezunudur. Açık Öğretim Fakültesi'nden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi'nin diksiyon-spikerlik kurslarına katıldı. Sonra Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.

Beden Eğitimi öğretmeni olmayı planlarken televizyoncu oldu. Lise yıllarından beri yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sundu.

İki yıl üst üste Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek'i alarak en iyi sunucu ödülünü kazandı.2010 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi Umut Evi ile 6000 kadına ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi, projenin gelirini ise içeriğini program adayı kadınların olduğu Sessiz Kadınlar ve Kara Duvak kitabı ile elde etti. Programında engelli vatandaşlara desteğinden dolayı mavi kapak kampanyasıyla 1000'in üstünde akülü sandalye dağıttı.