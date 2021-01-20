Esra Erol Sevim Hanım 31 yıldır hiç görmediği babasını arıyor! Esra Erol son bölümde (19 Ocak 2021 Salı) neler yaşandı?

Esra Erol son bölümde (19 Ocak 2021 Salı) neler yaşandı? Tanıştı, aşık oldu! Evlilik hayali kurduğu Mustafa Kartal evli çıktı, yüzbinlerce lirasını kaptırdı! Emine Hanım'ın isyanı! Kızları Türkan 3 çocuğunu da bıraktı, 4 yıl önce ortadan kayboldu! Salih Bey ve karısının feryadı! Bitti denen aşkta herkesi şok edecek son dakika kararı! Son karar bugün verilecek! Sevim Hanım 31 yıldır hiç görmediği babasını arıyor! Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da son bölümde.

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Bitti denen aşkta herkesi şok edecek son dakika kararı! Son karar bugün verilecek!

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Sevim Hanım 31 yıldır hiç görmediği babasını arıyor! Dinmek bilmeyen baba hasreti!

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Tanıştı, aşık oldu! Evlilik hayali kurduğu Mustafa Kartal evli çıktı, yüzbinlerce lirasını kaptırdı! Emine Hanım'ın isyanı!

19 OCAK ESRA EROL'DA YAŞANANLAR...

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Sevim Hanım 31 yıldır hiç görmediği babasını arıyor! Dinmek bilmeyen baba hasreti