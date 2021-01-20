Esra Erol Sevim Hanım 31 yıldır hiç görmediği babasını arıyor! Esra Erol son bölümde (19 Ocak 2021 Salı) neler yaşandı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Esra Erol Sevim Hanım 31 yıldır hiç görmediği babasını arıyor! Esra Erol son bölümde (19 Ocak 2021 Salı) neler yaşandı?

20.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:32
Esra Erol Sevim Hanım 31 yıldır hiç görmediği babasını arıyor! Esra Erol son bölümde (19 Ocak 2021 Salı) neler yaşandı?

Esra Erol son bölümde (19 Ocak 2021 Salı) neler yaşandı? Tanıştı, aşık oldu! Evlilik hayali kurduğu Mustafa Kartal evli çıktı, yüzbinlerce lirasını kaptırdı! Esra Erol Sevim Hanım 31 yıldır hiç görmediği babasını arıyor! Esra Erol son bölümde (19 Ocak 2021 Salı) neler yaşandı?

Esra Erol son bölümde (19 Ocak 2021 Salı) neler yaşandı? Tanıştı, aşık oldu! Evlilik hayali kurduğu Mustafa Kartal evli çıktı, yüzbinlerce lirasını kaptırdı! Emine Hanım'ın isyanı! Kızları Türkan 3 çocuğunu da bıraktı, 4 yıl önce ortadan kayboldu! Salih Bey ve karısının feryadı! Bitti denen aşkta herkesi şok edecek son dakika kararı! Son karar bugün verilecek! Sevim Hanım 31 yıldır hiç görmediği babasını arıyor! Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da son bölümde.

ATV CANLI YAYIN ESRA EROL SON BÖLÜM TEKRAR İZLE YOUTUBE - TIKLA

Bitti denen aşkta herkesi şok edecek son dakika kararı! Son karar bugün verilecek!

Selma'nın 4 aylık bebeğiyle ilgili çok önemli gelişme! Turgay, bebeği geri verecek mi?

Sevim Hanım 31 yıldır hiç görmediği babasını arıyor! Dinmek bilmeyen baba hasreti!

Kızları Türkan 3 çocuğunu da bıraktı, 4 yıl önce ortadan kayboldu! Salih Bey ve karısının feryadı!

Tanıştı, aşık oldu! Evlilik hayali kurduğu Mustafa Kartal evli çıktı, yüzbinlerce lirasını kaptırdı! Emine Hanım'ın isyanı!

19 OCAK ESRA EROL'DA YAŞANANLAR...

Ceylan yeni evine Esra Erol'da kavuşacak!

Barışacaklar mı yoksa yolları bir kez daha mı ayrılacak? Hamile olan nişanlısını terk etti!

Canlı yayından sonra Cengiz Bey'i şok eden büyük sürpriz neydi? 49 yıl sonra ağabeyine kavuştu!

Turgay Orman sevgilisinden dünyaya gelen 4 aylık bebeği kaçırdı resmi nikahlı karısının yanına götürdü! Selma Hanım'ın büyük iddiası!

Sevim Hanım 31 yıldır hiç görmediği babasını arıyor! Dinmek bilmeyen baba hasreti

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Erol Bulut Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Ankara Joe Biden Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esra Erol Sevim Hanım 31 yıldır hiç görmediği babasını arıyor! Esra Erol son bölümde (19 Ocak 2021 Salı) neler yaşandı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 18:32:19. #1.15#
title