Esra Erol saat kaçta? Esra Erol programı hangi kanalda?

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol saat kaçta? Esra Erol programı hangi kanalda? Esra Erol Yufkacı Muammer olayı nedir? Detaylar haberimizde.

Esra Erol saat kaçta başlıyor sorusu izleyiciler tarafından takip ediliyor. Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında başlıyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı.

ESRA EROL SAAT KAÇTA? ESRA EROL PROGRAMI HANGİ KANALDA?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.

ESRA EROL YUFKACI MUAMMER

Esra Erol'un programında inanılmaz bir olay yaşandı. İsimleri Hamide Duman olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Olay kadınlardan birinin kocasının yardım istemesiyle ortaya çıktı.