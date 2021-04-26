Esra Erol saat kaçta? Esra Erol 23 Nisan full izle!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol saat kaçta? Esra Erol programı hangi kanalda? Esra Erol saat kaçta? Esra Erol 23 Nisan full izle! Detaylar haberimizde.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol saat kaçta? Esra Erol programı hangi kanalda? Esra Erol saat kaçta? Esra Erol 23 Nisan full izle!Detaylar haberimizde.

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra Erol, 23 Nisan dolayısı ile konuşma gerçekleştirdi. Atatürk ve arkadaşlarına teşekkür eden Esra Erol umarım pandemi sonrası daha rahat kutlama yapılabilir diye dileklerde bulundu. Esra Erol, böyle vatanına Atatürk'e bağlı çocuklar oldukça bizim sırtımız yere gelmez dedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı 23 Nisan videosu gösterildi.

Esra Erol, Ayşegül Hanım'ın 9 Nisan tarihinde eşi ile tartışarak ailesi Hacer Hanım ve Şakir Bey'in yanına gittiğini, daha sonra barışmak için eşi Oktay Işık'ın yanına döndüğünü anlattı. Şakir Bey, damadını aradığını, damadının tabii ki gelsin diyerek eşini kabul ettiğini söyledikten sonra kızından bir daha haber alamadığını dile getirdi. Ayşegül Hanım'ın barışmak için eşinin yanına gittiğinde çocuğunu eşinin yanına gittiği, daha sonra Ayşegül Hanım'dan haber alınamadığı bilgisi verildi.Hacer Hanım, kızının bulunmasını istedikten sonra kızına neden boşanmak istiyorsun diye sorduklarını ama kızlarının anlatmadığını, 2 gün sonra boşanma dilekçesini geri çektiğini belirtti. Şakir Bey, kızının evine gittiğini ama kapıyı kendilerine açmadıklarını, dünürlerinin de telefonu açmadığını anlattı.

ESRA EROL SAAT KAÇTA?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.